Аварія на трасі Луцьк-Ковель: авто розтрощені. ФОТО
Сьогодні, 09:31
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися два автомобілі.
Це трапилося 10 березня.
Фото з місця події виклав у Facebook Сергій Поха.
З світлин видно, що легковик Chevrolet і фургон білого кольору, ймовірно, зіткнулися лоб в лоб.
Про постраждалих не повідомляли.
Обставини з'ясовує поліція.
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Це трапилося 10 березня.
Фото з місця події виклав у Facebook Сергій Поха.
З світлин видно, що легковик Chevrolet і фургон білого кольору, ймовірно, зіткнулися лоб в лоб.
Про постраждалих не повідомляли.
Обставини з'ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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