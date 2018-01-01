Аварія на трасі Луцьк-Ковель: авто розтрощені. ФОТО





Це трапилося 10 березня.



Фото з місця події виклав у Facebook Сергій Поха.



З світлин видно, що легковик Chevrolet і фургон білого кольору, ймовірно, зіткнулися лоб в лоб.



Про постраждалих не повідомляли.



Обставини з'ясовує поліція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися два автомобілі.Це трапилося 10 березня.Фото з місця події виклав у Facebook Сергій Поха.З світлин видно, що легковик Chevrolet і фургон білого кольору, ймовірно, зіткнулися лоб в лоб.Про постраждалих не повідомляли.Обставини з'ясовує поліція.

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