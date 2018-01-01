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Аварія на трасі Луцьк-Ковель: авто розтрощені. ФОТО

Аварія на трасі Луцьк-Ковель: авто розтрощені. ФОТО
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися два автомобілі.

Це трапилося 10 березня.

Фото з місця події виклав у Facebook Сергій Поха.

З світлин видно, що легковик Chevrolet і фургон білого кольору, ймовірно, зіткнулися лоб в лоб.

Про постраждалих не повідомляли.

Обставини з'ясовує поліція.



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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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