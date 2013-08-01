Волинянка здобула «бронзу» на Кубку країн СНД

Тетяна Коб здобула бронзову нагороду на Кубку країн СНД з боксу серед жінок на призи Марини Вольнової.



Змагання відбулися 7 березня у місті Щучинську (Казахстан), - йдеться на



За підсумками змагань в активі жіночої національної збірної України, під керівництвом Сергія Гордієнка, сім нагород, три з яких найвищого ґатунку.



У фіналі у ваговій категорії до 51 кг ковельчанка Тетяна Коб виборола бронзову нагороду.



Тетяна Коб - чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з боксу, заслужений майстер спорту України. Цього року вона стала чемпіонкою України уже водинадцяте. Це рекорд в історії українського боксу.





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