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Волинянка здобула «бронзу» на Кубку країн СНД

Волинянка здобула «бронзу» на Кубку країн СНД
Ковельчанка Тетяна Коб здобула бронзову нагороду на Кубку країн СНД з боксу серед жінок на призи Марини Вольнової.

Змагання відбулися 7 березня у місті Щучинську (Казахстан), - йдеться на сайті Федерації боксу України.

За підсумками змагань в активі жіночої національної збірної України, під керівництвом Сергія Гордієнка, сім нагород, три з яких найвищого ґатунку.

У фіналі у ваговій категорії до 51 кг ковельчанка Тетяна Коб виборола бронзову нагороду.

Тетяна Коб - чемпіонка Європи, бронзова призерка чемпіонату світу з боксу, заслужений майстер спорту України. Цього року вона стала чемпіонкою України уже водинадцяте. Це рекорд в історії українського боксу.


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Теги: Тетяна Коб, спорт, бокс, нагорода, Ковель
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