На ЖК «Юпітер» зводять вже третій будинок*





Про це повідомив директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський, - пише



«Ми вже ввели в експлуатацію перший будинок. Проте для мене повністю зданий житловий комплекс - це коли там будуть рости дерева, зазеленіє травичка, цвістимуть квіти, буде до кінця облаштована вся прибудинкова територія. Саме тоді хочемо зібрати всіх мешканців, вручити їм спеціальні подарунки і зробити фантастичне відкриття цього будинку», - розповів забудовник.



Разом з тим, Андрій Разумовський повідомив, що з першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку ЖК «Юпітер».



«Зараз на «Юпітері» будуємо другий та розпочинаємо третій будинки. До речі, з першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку «Юпітера», - зауважив Андрій Разумовський.



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