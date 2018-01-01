На ЖК «Юпітер» зводять вже третій будинок*
Сьогодні, 10:50
Перший будинок ЖК «Юпітер» вже здали в експлуатацію, як того вимагає законодавство.
Про це повідомив директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський, - пише Перший.
«Ми вже ввели в експлуатацію перший будинок. Проте для мене повністю зданий житловий комплекс - це коли там будуть рости дерева, зазеленіє травичка, цвістимуть квіти, буде до кінця облаштована вся прибудинкова територія. Саме тоді хочемо зібрати всіх мешканців, вручити їм спеціальні подарунки і зробити фантастичне відкриття цього будинку», - розповів забудовник.
Разом з тим, Андрій Разумовський повідомив, що з першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку ЖК «Юпітер».
«Зараз на «Юпітері» будуємо другий та розпочинаємо третій будинки. До речі, з першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку «Юпітера», - зауважив Андрій Разумовський.
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Про це повідомив директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський, - пише Перший.
«Ми вже ввели в експлуатацію перший будинок. Проте для мене повністю зданий житловий комплекс - це коли там будуть рости дерева, зазеленіє травичка, цвістимуть квіти, буде до кінця облаштована вся прибудинкова територія. Саме тоді хочемо зібрати всіх мешканців, вручити їм спеціальні подарунки і зробити фантастичне відкриття цього будинку», - розповів забудовник.
Разом з тим, Андрій Разумовський повідомив, що з першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку ЖК «Юпітер».
«Зараз на «Юпітері» будуємо другий та розпочинаємо третій будинки. До речі, з першого березня стартував продаж квартир у 3-му будинку «Юпітера», - зауважив Андрій Разумовський.
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