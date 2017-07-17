У Луцьку затримали чоловіка з набоями
Сьогодні, 10:15
Приблизно о 21:00 9 березня спільний наряд гвардійців та працівників патрульної поліції міста Луцька затримали громадянина, який зберігав при собі набої.
Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України.
Побачивши гвардійців, 31-річний лучанин раптово почав рухатися в протилежному напрямку, почав бігти чим і викликав підозру в гвардійців. Затримати громадянина вдалося в приміщенні «Спорт Лото», де зловмисник мав намір переховуватися від правоохоронців.
В ході проведення поверхневого огляду, завдяки пильності гвардійців вдалося виявити набої калібру 5,45 мм з капсулем. Чоловіка затримали та передали працівникам Луцького відділу ГУНП у Волинській області.
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Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України.
Побачивши гвардійців, 31-річний лучанин раптово почав рухатися в протилежному напрямку, почав бігти чим і викликав підозру в гвардійців. Затримати громадянина вдалося в приміщенні «Спорт Лото», де зловмисник мав намір переховуватися від правоохоронців.
В ході проведення поверхневого огляду, завдяки пильності гвардійців вдалося виявити набої калібру 5,45 мм з капсулем. Чоловіка затримали та передали працівникам Луцького відділу ГУНП у Волинській області.
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