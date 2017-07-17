У Луцьку затримали чоловіка з набоями





Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України.



Побачивши гвардійців, 31-річний лучанин раптово почав рухатися в протилежному напрямку, почав бігти чим і викликав підозру в гвардійців. Затримати громадянина вдалося в приміщенні «Спорт Лото», де зловмисник мав намір переховуватися від правоохоронців.



В ході проведення поверхневого огляду, завдяки пильності гвардійців вдалося виявити набої калібру 5,45 мм з капсулем. Чоловіка затримали та передали працівникам Луцького відділу ГУНП у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приблизно о 21:00 9 березня спільний наряд гвардійців та працівників патрульної поліції міста Луцька затримали громадянина, який зберігав при собі набої.Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України.Побачивши гвардійців, 31-річний лучанин раптово почав рухатися в протилежному напрямку, почав бігти чим і викликав підозру в гвардійців. Затримати громадянина вдалося в приміщенні «Спорт Лото», де зловмисник мав намір переховуватися від правоохоронців.В ході проведення поверхневого огляду, завдяки пильності гвардійців вдалося виявити набої калібру 5,45 мм з капсулем. Чоловіка затримали та передали працівникам Луцького відділу ГУНП у Волинській області.

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