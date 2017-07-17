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У Луцьку затримали чоловіка з набоями

У Луцьку затримали чоловіка з набоями
Приблизно о 21:00 9 березня спільний наряд гвардійців та працівників патрульної поліції міста Луцька затримали громадянина, який зберігав при собі набої.

Про це повідомляє прес-служба військової частини 1141 Національної гвардії України.

Побачивши гвардійців, 31-річний лучанин раптово почав рухатися в протилежному напрямку, почав бігти чим і викликав підозру в гвардійців. Затримати громадянина вдалося в приміщенні «Спорт Лото», де зловмисник мав намір переховуватися від правоохоронців.

В ході проведення поверхневого огляду, завдяки пильності гвардійців вдалося виявити набої калібру 5,45 мм з капсулем. Чоловіка затримали та передали працівникам Луцького відділу ГУНП у Волинській області.

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Теги: затримання, набої
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