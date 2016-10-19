На Волині у вагонах з рудою знайшли більше 30 ящиків цигарок. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Сьогодні з ранку у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» «зелені берети» вилучили 34 ящики цигарок, а це орієнтовно 17 тисяч пачок.



Їх прикордонники виявили у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща.



Вилучений товар передадуть працівникам фіскальної служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Львівського загону виявили на Волині найбільшу партію цигарок у 2018 році.Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.Сьогодні з ранку у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» «зелені берети» вилучили 34 ящики цигарок, а це орієнтовно 17 тисяч пачок.Їх прикордонники виявили у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща.Вилучений товар передадуть працівникам фіскальної служби.

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