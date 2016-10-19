вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у вагонах з рудою знайшли більше 30 ящиків цигарок. ФОТО

На Волині у вагонах з рудою знайшли більше 30 ящиків цигарок. ФОТО
Прикордонники Львівського загону виявили на Волині найбільшу партію цигарок у 2018 році.

Про це йдеться на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Сьогодні з ранку у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський» «зелені берети» вилучили 34 ящики цигарок, а це орієнтовно 17 тисяч пачок.

Їх прикордонники виявили у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща.

Вилучений товар передадуть працівникам фіскальної служби.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цигарки, контрабанда, прикордонники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українці завоювали 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018
Сьогодні, 13:05
У Луцьку перекрили частину дороги
Сьогодні, 12:59
На Волині у вагонах з рудою знайшли більше 30 ящиків цигарок. ФОТО
Сьогодні, 12:18
На Волині перекинулось авто, госпіталізували пасажирку
Сьогодні, 12:06
Весна в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
На Волині затримали хабарника-контрабандиста На Волині затримали хабарника-контрабандиста
19 жовтень, 2016, 14:49
На «Ягодині» знайшли контрабандні цигарки На «Ягодині» знайшли контрабандні цигарки
18 жовтень, 2016, 12:19
Луцькі прикордонники затримали літак АН-2 з контрабандою. ФОТО. ВІДЕО Луцькі прикордонники затримали літак АН-2 з контрабандою. ФОТО. ВІДЕО
07 жовтень, 2016, 16:35
На «Устилузі» та «Ягодині» виявили контрабандні цигарки. ФОТО На «Устилузі» та «Ягодині» виявили контрабандні цигарки. ФОТО
23 вересень, 2016, 11:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Мою хату зразу побачите — біля неї стоїть вітряк», - волинян про життя без «цивілізації»
09 березень, 13:03
 2
На службі трапляється всяке, - луцька патрульна
09 березень, 07:15
 1
У Нововолинську знайшли тіло чоловіка, шукають родичів. ФОТО 18+
Сьогодні, 13:17
 0
Українці завоювали 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018
Сьогодні, 13:05
 0
У Луцьку перекрили частину дороги
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8