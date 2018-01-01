На Волині перекинулось авто, госпіталізували пасажирку





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Пригода сталася вранці на автодорозі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне. За кермом автомобіля перебував 36-річний житель Нововолинська. Ймовірно, водій не вибравши безпечну швидкості не впорався з кермуванням транспортного засобу. Внаслідок автопригоди постраждала 33-річна мешканка Нововолинська. Її госпіталізували до реанімації центральної районної лікарні Володимира-Волинського.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 9 березня, неподалік села Губин Локачинського району автомобіль Mercedes-Benz Vito з'їхав із дороги та перевернувся.Про це повідомляє прес-служба волинської поліції.Пригода сталася вранці на автодорозі сполученням Устилуг-Луцьк-Рівне. За кермом автомобіля перебував 36-річний житель Нововолинська. Ймовірно, водій не вибравши безпечну швидкості не впорався з кермуванням транспортного засобу. Внаслідок автопригоди постраждала 33-річна мешканка Нововолинська. Її госпіталізували до реанімації центральної районної лікарні Володимира-Волинського.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ( порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

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