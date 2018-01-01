У Луцьку перекрили частину дороги
Сьогодні, 12:59
У Луцьку автомобіль на єврономерах в′їхав в бордюр.
Аварія трапилася 10 березня, - пише Конкурент.
У зв’язку з цим перекрили частину дороги від проспекту Волі до перетину вулиць Коперника та Шопена.
На місці працює патрульна поліція.
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Аварія трапилася 10 березня, - пише Конкурент.
У зв’язку з цим перекрили частину дороги від проспекту Волі до перетину вулиць Коперника та Шопена.
На місці працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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