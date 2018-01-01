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У Луцьку перекрили частину дороги

У Луцьку перекрили частину дороги
У Луцьку автомобіль на єврономерах в′їхав в бордюр.

Аварія трапилася 10 березня, - пише Конкурент.

У зв’язку з цим перекрили частину дороги від проспекту Волі до перетину вулиць Коперника та Шопена.

На місці працює патрульна поліція.

У Луцьку перекрили частину дороги
У Луцьку перекрили частину дороги
У Луцьку перекрили частину дороги

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Теги: ДТП, аварія
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