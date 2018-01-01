У Луцьку перекрили частину дороги





Аварія трапилася 10 березня, - пише



У зв’язку з цим перекрили частину дороги від проспекту Волі до перетину вулиць Коперника та Шопена.



На місці працює патрульна поліція.





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