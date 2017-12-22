Луцьку молодь навчали зупиняти кровотечу та захищатись. ФОТО





Навчання відбулися у суботу, 10 березня, у ліцеї із посиленою військовою підготовкою, - інформує



Розпочали вишкіл із вшанування загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Так, керівник ГФ Вадим "Янкі" Крикун зазначив, що загиблих необхідно вшановувати та пам'ятати, адже тільки завдяки захисникам України вдалося зупинити навалу російських військ.



Речник формування Олексій "Лікар" Кушнєр розповів про діяльність громадського формування "Національні Дружини Волинь" та зауважив, що такі вишколи необхідні для кожного громадянина України. Так, він зазначив, що нині бійці влаштовують ввідний курс в основи самозахисту, медичної допомоги та ідеологічної мотивації, і надалі проводитимуть такі навчання.



Спортзал військового ліцею умовно поділили на секції. Для відвідувачів вишколу підготували зону із занять самообороною, збіркою та розбіркою зброї, зоною навчань із меддопомоги, секцію із інформацією про націоналізм та діяльність волинської та всеукраїнської організації та зоною для "силачів" (із тренажерами та штангами).



До слова, під час проведення вишколу усі охочі могли заповнити анкету для отримання інформації про вишколи та навчання, а молодь, яка себе добре проявила, отримала брелоки-заохочення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зупинити кровотечу, захиститися від нападника, навчитися користуватися зброєю та отримати ідеологічну мотивацію - такі знання отримали лучани під час вишколу громадського формування "Національні Дружини Волинь", присвяченого бою на Римарській.Навчання відбулися у суботу, 10 березня, у ліцеї із посиленою військовою підготовкою, - інформує прес-служба ГФ Розпочали вишкіл із вшанування загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Так, керівник ГФзазначив, що загиблих необхідно вшановувати та пам'ятати, адже тільки завдяки захисникам України вдалося зупинити навалу російських військ.Речник формуваннярозповів про діяльність громадського формування "Національні Дружини Волинь" та зауважив, що такі вишколи необхідні для кожного громадянина України. Так, він зазначив, що нині бійці влаштовують ввідний курс в основи самозахисту, медичної допомоги та ідеологічної мотивації, і надалі проводитимуть такі навчання.Спортзал військового ліцею умовно поділили на секції. Для відвідувачів вишколу підготували зону із занять самообороною, збіркою та розбіркою зброї, зоною навчань із меддопомоги, секцію із інформацією про націоналізм та діяльність волинської та всеукраїнської організації та зоною для "силачів" (із тренажерами та штангами).До слова, під час проведення вишколу усі охочі могли заповнити анкету для отримання інформації про вишколи та навчання, а молодь, яка себе добре проявила, отримала брелоки-заохочення.

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