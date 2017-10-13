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У Нововолинську знайшли тіло чоловіка, шукають родичів. ФОТО 18+

У Нововолинську знайшли тіло чоловіка, шукають родичів. ФОТО 18+
Волинян просять розпізнати чоловіка, тіло якого знайшли у Нововолинську ввечері 9 березня.

Про це пише Радар.

Тіло знайшли на вулиці Зеленій на краю дороги. При ньому не було ні документів, ані телефону.

На вигляд покійному близько 65-70 років, він худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, одягнутий у коричневу матерчату куртку прямого пошиву, чорні штани, чорні шкіряні зимові черевики, на тілі сорочка сіро-коричневого кольору, на шиї шарф біло-червоного та сірого кольорів.

При собі мав дві пачки цигарок «Київ», запальничку, синю сумку, в якій знаходились одна хлібина, дві пачки кефіру та 1,5 л мінеральної води.

Поліцейські просять тих, хто упізнав чоловіка, повідомляти за номерами: 03344 3 3059, 097 332 92 43 або 102.

У Нововолинську знайшли тіло чоловіка, шукають родичів. ФОТО 18+

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Теги: розшук, смерть
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