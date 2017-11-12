Лучанам покажуть казку для дорослих





Про це йдеться на



Вистава відбудеться 18 березня о 17:00 на сцені Волинського обласного академічного театру ляльок (вул. Кривий Вал, 18).



Вхід: 30 грн



Із 12 березня квитки можна придбати за адресою: вул. Паркова, 5, «Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку», з 11:00 до 21:00.



А в день показу вистави — за адресою театру ляльок із 16:00.

Довідки: 099-740-02-76







Трагікомедія «Івонна» — це казка для дорослих про безтурботне та розкішне життя одного королівства, де події розгортаються без означення конкретного часу й місця. Тут функціонує найвищий щабель суспільства, з його примхами, правилами «пристойності й такту» й показовою (себто брехливою) милістю і турботою про народ. Раптом у цьому королівстві з’являється особа, яка розхитує звичний його уклад – безмовна й апатична представниця нижчих прошарків Івонна. Вона стає подразником, що виштовхує назовні комплекси й пороки королівських осіб та придворних. Але сильні світу цього не терплять власної слабкості. Вони знаходять спосіб розчистити собі шлях до насолоди.



У «Івонні» грають:

Юлія Варченко – Івонна

Олексій Стаднюк – король Іґнацій

Алла Доманська – королева Маргарита

Дмитро Безвербний – принц Філіп

Юрій Моклиця – Камергер

Юлія Яцун – Іза

Роман Яцун – Кіріл

Павло Порицький – Інокентій, Валентин

Оксана Бречко і Ольга Валянік – тітки, дами



Режисер – Руслана Порицька

Художник – Павло Порицький

Музичне оформлення – Петро Дмитрук

Художник костюмів – Алла Доманська

Майстер костюмів – Юлія Федосеєва

Майстер декоративних перук – Оксана Бречко



Виставу створено за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в місті Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «ГаРмИдЕр» зіграє трагікомедію «Івонна» (Вітольд Гомбрович).Про це йдеться на сайті театру.Вистава відбудеться 18 березня о 17:00 на сцені Волинського обласного академічного театру ляльок (вул. Кривий Вал, 18).Вхід: 30 грнІз 12 березня квитки можна придбати за адресою: вул. Паркова, 5, «Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку», з 11:00 до 21:00.А в день показу вистави — за адресою театру ляльок із 16:00.Довідки: 099-740-02-76Трагікомедія «Івонна» — це казка для дорослих про безтурботне та розкішне життя одного королівства, де події розгортаються без означення конкретного часу й місця. Тут функціонує найвищий щабель суспільства, з його примхами, правилами «пристойності й такту» й показовою (себто брехливою) милістю і турботою про народ. Раптом у цьому королівстві з’являється особа, яка розхитує звичний його уклад – безмовна й апатична представниця нижчих прошарків Івонна. Вона стає подразником, що виштовхує назовні комплекси й пороки королівських осіб та придворних. Але сильні світу цього не терплять власної слабкості. Вони знаходять спосіб розчистити собі шлях до насолоди.У «Івонні» грають:Юлія Варченко – ІвоннаОлексій Стаднюк – король ІґнаційАлла Доманська – королева МаргаритаДмитро Безвербний – принц ФіліпЮрій Моклиця – КамергерЮлія Яцун – ІзаРоман Яцун – КірілПавло Порицький – Інокентій, ВалентинОксана Бречко і Ольга Валянік – тітки, дамиРежисер – Руслана ПорицькаХудожник – Павло ПорицькийМузичне оформлення – Петро ДмитрукХудожник костюмів – Алла ДоманськаМайстер костюмів – Юлія ФедосеєваМайстер декоративних перук – Оксана БречкоВиставу створено за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в місті Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію