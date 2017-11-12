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Лучанам покажуть казку для дорослих

Лучанам покажуть казку для дорослих
«ГаРмИдЕр» зіграє трагікомедію «Івонна» (Вітольд Гомбрович).

Про це йдеться на сайті театру.

Вистава відбудеться 18 березня о 17:00 на сцені Волинського обласного академічного театру ляльок (вул. Кривий Вал, 18).

Вхід: 30 грн

Із 12 березня квитки можна придбати за адресою: вул. Паркова, 5, «Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку», з 11:00 до 21:00.

А в день показу вистави — за адресою театру ляльок із 16:00.
Довідки: 099-740-02-76

Лучанам покажуть казку для дорослих


Трагікомедія «Івонна» — це казка для дорослих про безтурботне та розкішне життя одного королівства, де події розгортаються без означення конкретного часу й місця. Тут функціонує найвищий щабель суспільства, з його примхами, правилами «пристойності й такту» й показовою (себто брехливою) милістю і турботою про народ. Раптом у цьому королівстві з’являється особа, яка розхитує звичний його уклад – безмовна й апатична представниця нижчих прошарків Івонна. Вона стає подразником, що виштовхує назовні комплекси й пороки королівських осіб та придворних. Але сильні світу цього не терплять власної слабкості. Вони знаходять спосіб розчистити собі шлях до насолоди.

У «Івонні» грають:
Юлія Варченко – Івонна
Олексій Стаднюк – король Іґнацій
Алла Доманська – королева Маргарита
Дмитро Безвербний – принц Філіп
Юрій Моклиця – Камергер
Юлія Яцун – Іза
Роман Яцун – Кіріл
Павло Порицький – Інокентій, Валентин
Оксана Бречко і Ольга Валянік – тітки, дами

Режисер – Руслана Порицька
Художник – Павло Порицький
Музичне оформлення – Петро Дмитрук
Художник костюмів – Алла Доманська
Майстер костюмів – Юлія Федосеєва
Майстер декоративних перук – Оксана Бречко

Виставу створено за підтримки Генерального Консульства Республіки Польща в місті Луцьку.

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Теги: вистава, театр, Гармидер
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