У центрі Луцька на півдня перекриють дорогу

Через спортивні змагання у Луцьку перекриють рух транспорту на центральній дорозі.Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.10-11 березня у місті відбуватиметься зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді та юнаків. До Луцька завітали найсильніші спортсмени України. Ці змагання є відбірковими до національних збірних на командний чемпіонат світу, який відбудеться у травні в Китаї.Для змагань облаштовано трасу на проспекті Волі на відрізку між вулицями Паркова та Шопена.Сьогодні відбулося урочисте відкриття змагань, участь у якому взяли заступник міського голови Костянтин Петрочук, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту міської ради Олексій Веремійчик, перший віце-президент Федерації легкої атлетики України Володимир Рудюк, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин, державний тренер збірної команди України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник.Сьогодні змагання відбуваються у п'яти категоріях, а в неділю, 11 березня, вони стартуватимуть о 10:00 і включатимуть 9 заходів та церемонії нагородження. Відповідно у місті до 14:00 — 15:00 буде перекрито рух центральними вулицями.Волинь на Чемпіонаті України представляють триразова учасниця Олімпійських Ігор Надія Боровська, дворазовий володар Кубка Європи Іван Банзерук. Відзначимо, що змагання такого рівня зі спортивної ходьби у Луцьку відбувалися перед Олімпіадою в Атланті аж у 1996 році.