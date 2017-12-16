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У центрі Луцька на півдня перекриють дорогу

У центрі Луцька на півдня перекриють дорогу
Через спортивні змагання у Луцьку перекриють рух транспорту на центральній дорозі.

Про це повідомляє прес-служба Луцької міської ради.

10-11 березня у місті відбуватиметься зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді та юнаків. До Луцька завітали найсильніші спортсмени України. Ці змагання є відбірковими до національних збірних на командний чемпіонат світу, який відбудеться у травні в Китаї.

Для змагань облаштовано трасу на проспекті Волі на відрізку між вулицями Паркова та Шопена.

Сьогодні відбулося урочисте відкриття змагань, участь у якому взяли заступник міського голови Костянтин Петрочук, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту міської ради Олексій Веремійчик, перший віце-президент Федерації легкої атлетики України Володимир Рудюк, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин, державний тренер збірної команди України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник.

Сьогодні змагання відбуваються у п'яти категоріях, а в неділю, 11 березня, вони стартуватимуть о 10:00 і включатимуть 9 заходів та церемонії нагородження. Відповідно у місті до 14:00 — 15:00 буде перекрито рух центральними вулицями.

Волинь на Чемпіонаті України представляють триразова учасниця Олімпійських Ігор Надія Боровська, дворазовий володар Кубка Європи Іван Банзерук. Відзначимо, що змагання такого рівня зі спортивної ходьби у Луцьку відбувалися перед Олімпіадою в Атланті аж у 1996 році.

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Теги: дорога, перекриття, Луцьк
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Коментарі 2
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У нас немає стадіонів для цього??? Геть подуріли.
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Для проведення спортивних змагань у місті є стадіони і для цього не обов'язково перекривати центр міста аж на два дні. а по-друге, сьогодні після панахиди по Шевченку поставили біля підніжжя його пам'ятника підсилювачі на всю котушку включили естрадну музику.Питаюсь в організаторів і в тих людей, хто давав дозвіл на проведення цього заходу, ви що геть розуму не маєте?? година не пройшла після панахиди і на цьому ж місці естрада!!!!!
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