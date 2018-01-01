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«StrikeCity» запрошує на драйвові вихідні*

«StrikeCity» запрошує на драйвові вихідні*
У боулінг-клубі «StrikeCity» завжди весело та азартно. Тож не дивно, що на вихідних тут ще більше подій та розваг.

«StrikeCity» запрошує разом провести вихідні. Для дорослих в суботу увечері, з 20 години розпочинаються «Вечірні ігри». В програмі: цікаві конкурси, змагання та багато подарунків. Окрім того, о 13 годині для малюків поведуть кулінарний майстер-клас.

«StrikeCity» запрошує на драйвові вихідні*


Також дітлахів запрошують у неділю о 13 годині на традиційну школу боулінгу. Справжні профі навчатимуть малечу премудрощів гри, аби діти навчилися збивати кеглі та ставали чемпіонами.

«StrikeCity» запрошує на драйвові вихідні*


Тож вихідні у «StrikeCity» можна провести й усією родиною, адже окрім боулінгу тут пропонують різні види більярду та навіть караоке.

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Теги: боулінг, StrikeCity
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