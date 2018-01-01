«StrikeCity» запрошує на драйвові вихідні*

У боулінг-клубі «StrikeCity» завжди весело та азартно. Тож не дивно, що на вихідних тут ще більше подій та розваг.«StrikeCity» запрошує разом провести вихідні. Для дорослих в суботу увечері, з 20 години розпочинаються «Вечірні ігри». В програмі: цікаві конкурси, змагання та багато подарунків. Окрім того, о 13 годині для малюків поведуть кулінарний майстер-клас.Також дітлахів запрошують у неділю о 13 годині на традиційну школу боулінгу. Справжні профі навчатимуть малечу премудрощів гри, аби діти навчилися збивати кеглі та ставали чемпіонами.Тож вихідні у «StrikeCity» можна провести й усією родиною, адже окрім боулінгу тут пропонують різні види більярду та навіть караоке.