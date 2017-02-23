Директор «Забіяки»: «Я їм нашу ковбасу щоденно»

Олександр Хвещук каже, що щодня куштує ковбасу підприємства та впевнений у якості продукції, адже вона відповідає стандартам міжнародної системи контролю якості продукції HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).



"Влітку плануємо сертифікувати систему згідно зі схемою сертифікації безпеки харчових продуктів FSSC 22000. Ця система дозволяє контролювати якість та безпечність продукції на всіх етапах виробництва. Якщо говорити про технології, ми використовуємо найсучасніше обладнання в цій галузі від світових лідерів – США, Швейцарії, Німеччини, Польщі", - сказав він в Інформаційного агентства ВолиньPost.



"Це не є автоматизована лінія, в яку зайшло м'ясо і вийшла готова продукція. Виробництво складається з певних етапів і на кожному з них використовується своє відповідне обладнання".



"Також застосовуємо найновітніше пакувальне обладнання. Всю продукцію продаємо запакованою, тому що це безпечно для покупця. Окрім того, збільшуються терміни зберігання виробів. До нас приїжджали з топ-заводів України. Дивились, як це працює у нас, а тоді запроваджували собі такі технології. Не кожен може собі це дозволити, але безпечність і якість у нас на першому місці. Наше законодавство не зобов’язує пакувати продукцію, проте ми стараємось дотримуватись європейських вимог і стандартів".



"Перш ніж віддати продукцію на продаж, ми дегустуємо кожну партію продукції. Не хтось один, а створена ціла дегустаційна комісія. Якщо виріб не відповідає вимогам експертів, ми не продаємо це людям. Ми любимо свою продукцію. Її щодня їдять власники та колектив".



"Я їм нашу ковбасу щоденно від найдешевшої до найдорожчої вже протягом шести років і мені важливо, щоб вона відповідала нашим критеріям. Кожного дня наша продукція оцінюється за декількома критеріями. Зокрема, зовнішній вигляд, консистенція, вигляд продукту у розрізі, смак та аромат. У нас є своя лабораторія, де ми досліджуємо як вхідну сировину, так і готові вироби. Також є перелік досліджень, які ми робимо в незалежній ветеринарній лабораторії. Це безперервний контроль".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівник ТзОВ "Забіяка"каже, що щодня куштує ковбасу підприємства та впевнений у якості продукції, адже вона відповідає стандартам міжнародної системи контролю якості продукції HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)."Влітку плануємо сертифікувати систему згідно зі схемою сертифікації безпеки харчових продуктів FSSC 22000. Ця система дозволяє контролювати якість та безпечність продукції на всіх етапах виробництва. Якщо говорити про технології, ми використовуємо найсучасніше обладнання в цій галузі від світових лідерів – США, Швейцарії, Німеччини, Польщі", - сказав він в інтерв’ю для"Це не є автоматизована лінія, в яку зайшло м'ясо і вийшла готова продукція. Виробництво складається з певних етапів і на кожному з них використовується своє відповідне обладнання"."Також застосовуємо найновітніше пакувальне обладнання. Всю продукцію продаємо запакованою, тому що це безпечно для покупця. Окрім того, збільшуються терміни зберігання виробів. До нас приїжджали з топ-заводів України. Дивились, як це працює у нас, а тоді запроваджували собі такі технології. Не кожен може собі це дозволити, але безпечність і якість у нас на першому місці. Наше законодавство не зобов’язує пакувати продукцію, проте ми стараємось дотримуватись європейських вимог і стандартів"."Перш ніж віддати продукцію на продаж, ми дегустуємо кожну партію продукції. Не хтось один, а створена ціла дегустаційна комісія. Якщо виріб не відповідає вимогам експертів, ми не продаємо це людям. Ми любимо свою продукцію. Її щодня їдять власники та колектив"."Я їм нашу ковбасу щоденно від найдешевшої до найдорожчої вже протягом шести років і мені важливо, щоб вона відповідала нашим критеріям. Кожного дня наша продукція оцінюється за декількома критеріями. Зокрема, зовнішній вигляд, консистенція, вигляд продукту у розрізі, смак та аромат. У нас є своя лабораторія, де ми досліджуємо як вхідну сировину, так і готові вироби. Також є перелік досліджень, які ми робимо в незалежній ветеринарній лабораторії. Це безперервний контроль".

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