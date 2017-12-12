12-річна волинянка потребує допомоги

Олександра Ліпич страждає на лейкемію. На лікування дівчинки потрібні кошти.



Про це повідомив журналіст Богдан Ліпич, інформує



Ліпич Олександра Василівна, учениця 5 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черче, К-Каширського р-ну, Волинської області перебуває на лікуванні у відділі онкогематології обласної дитячої лікарні м. Луцька з діагнозом лейкемія (рак крові) ІІ стадії. Номер телефону до мами Олександри – 097 68 18 432.



Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку – 5168742714851080. Отримувач – Дзенік Ніна Василівна, мама дівчинки.



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