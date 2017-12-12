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12-річна волинянка потребує допомоги

12-річна волинянка потребує допомоги
12-річна волинянка Олександра Ліпич страждає на лейкемію. На лікування дівчинки потрібні кошти.

Про це повідомив журналіст Богдан Ліпич, інформує Волинь Online.

Ліпич Олександра Василівна, учениця 5 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черче, К-Каширського р-ну, Волинської області перебуває на лікуванні у відділі онкогематології обласної дитячої лікарні м. Луцька з діагнозом лейкемія (рак крові) ІІ стадії. Номер телефону до мами Олександри – 097 68 18 432.

Реквізити для допомоги: картка ПриватБанку – 5168742714851080. Отримувач – Дзенік Ніна Василівна, мама дівчинки.
12-річна волинянка потребує допомоги

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Теги: лейкемія, допомога, хвороба, Олександра Ліпич
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