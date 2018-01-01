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11 березня на Волині: гортаючи календар

11 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження голова правління МГО «Волинська асоціація КВН» Валерій Пельц (на фото) та український художник-авангардист, уродженець Луцька, Сергій Корсай.

Іменини цього дня у Порфирія та Севастіана.

Вітаємо їх усіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку та успіхів у всіх починаннях.

11 березня 1947 року у селі Вербичне Турійського району народилася поетеса Людмила Лежанська.

В дитинстві захворіла і все життя була прикута до інвалідного візка. З дванадцяти літ почала писати вірші.

За життя видала дві збірки: «Поезії» (1980) і «Стежечка» (1981). Пізніше вийшли ще дві – «Мій доброокий світ» (1986), «Чому став синій льон» (1990).

Померла 1981-го у віці 34 роки.

Народився Тимур Юлдашев (1969).
Український військовий, громадський діяч, спортсмен, майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу.

Народився Олександр Пасхавер (1945).
Український вчений-економіст, член-кореспондент Академії технологічних наук України, Заслужений економіст України.

11 березня 1990 року Верховна Рада Литви прийняла рішення про відновлення незалежності Литовської Республіки. Таким чином, Литва стала першою радянською республікою, яка проголосила свою незалежність.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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