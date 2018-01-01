Українські біатлоністи завоювали «срібло» на етапі Кубка Світу





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Українська команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Артема Прими та Дмитра Підручного стала кращою в стрільбі, не допустивши жодного промаху, використавши при цьому всього три додаткові патрони.



Меркушина, незважаючи на бездоганну стрільбу, програла лідеру ходом 18 секунд і передала естафетну паличку тільки сьомою. Надалі українська команда покращувала свої позиції, а на третьому етапі Артем Прима і зовсім вивів її в лідери. На останньому етапі Підручний також пішов із заключною стрільби на першій позиції, випереджаючи італійця Лукаса Хофера на 5,7 секунд, але на останньому колі пропустив його вперед себе і на фініші програв 1,5 секунди.



Бронзу в цій гонці завоювала команда Норвегії.



До слова, до цього в Контіолахті збірна України двічі опинялася за крок від подіуму. Спочатку Юлія Джима фінішувала на четвертій позиції в спринтерській гонці, а потім Ірина Варвинець і Артем Тищенко стали четвертими в одиночній змішаній естафеті.виборола сріб

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України з біатлону виборола срібну нагороду в змішаній естафеті на етапі Кубка світу, який відбувся у фінському Контіолахті.Про це повідомляє "Новое время". Українська команда в складітастала кращою в стрільбі, не допустивши жодного промаху, використавши при цьому всього три додаткові патрони.Меркушина, незважаючи на бездоганну стрільбу, програла лідеру ходом 18 секунд і передала естафетну паличку тільки сьомою. Надалі українська команда покращувала свої позиції, а на третьому етапі Артем Прима і зовсім вивів її в лідери. На останньому етапі Підручний також пішов із заключною стрільби на першій позиції, випереджаючи італійця Лукаса Хофера на 5,7 секунд, але на останньому колі пропустив його вперед себе і на фініші програв 1,5 секунди.Бронзу в цій гонці завоювала команда Норвегії.До слова, до цього в Контіолахті збірна України двічі опинялася за крок від подіуму. Спочатку Юлія Джима фінішувала на четвертій позиції в спринтерській гонці, а потім Ірина Варвинець і Артем Тищенко стали четвертими в одиночній змішаній естафеті.виборола сріб

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