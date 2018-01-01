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Українські біатлоністи завоювали «срібло» на етапі Кубка Світу

Українські біатлоністи завоювали «срібло» на етапі Кубка Світу
Збірна України з біатлону виборола срібну нагороду в змішаній естафеті на етапі Кубка світу, який відбувся у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє "Новое время".

Українська команда в складі Анастасії Меркушіної, Віти Семеренко, Артема Прими та Дмитра Підручного стала кращою в стрільбі, не допустивши жодного промаху, використавши при цьому всього три додаткові патрони.

Меркушина, незважаючи на бездоганну стрільбу, програла лідеру ходом 18 секунд і передала естафетну паличку тільки сьомою. Надалі українська команда покращувала свої позиції, а на третьому етапі Артем Прима і зовсім вивів її в лідери. На останньому етапі Підручний також пішов із заключною стрільби на першій позиції, випереджаючи італійця Лукаса Хофера на 5,7 секунд, але на останньому колі пропустив його вперед себе і на фініші програв 1,5 секунди.

Бронзу в цій гонці завоювала команда Норвегії.

До слова, до цього в Контіолахті збірна України двічі опинялася за крок від подіуму. Спочатку Юлія Джима фінішувала на четвертій позиції в спринтерській гонці, а потім Ірина Варвинець і Артем Тищенко стали четвертими в одиночній змішаній естафеті.виборола сріб

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Теги: біатлон, змагання, збірна України, спорт
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