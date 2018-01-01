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«Я тільки бачила, як вона летіла»: очевидці розповіли подробиці аварії на Ковельській

«Я тільки бачила, як вона летіла»: очевидці розповіли подробиці аварії на Ковельській
Очевидці аварії на вулиці Ковельській у Луцьку, під час якої під колеса потрапила 14-річна дівчинка, розповіли про побачене.

Про це йдеться у сюжеті 12-го каналу.

Як відомо, водій, який перебув за кермом, був у стані алкогольного сп'яніння - у його крові знайшли 0,86 проміле алкоголю.

Під час зіткнення поблизу місця інциденту перебували люди.

"Я почула піск машини і - Боже, це такий страх був - я тільки бачила, як вона летіла. Як все було я не бачила, я спиною стояла", - розповіла жінка Валентина, яка перебувала поблизу під час ДТП.

Свідком аварії став і маленький хлопчик Микола, який теж бачив, як після удару автівки постраждала відлетіла.

Лучанка Алла зауважила, що на цьому перехресті часто трапляються ДТП - і вночі, і вдень.

У дитини знайщли чимало травм. Однак медики запевняють, що стан дівчинки стабільний.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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