«Я тільки бачила, як вона летіла»: очевидці розповіли подробиці аварії на Ковельській
Сьогодні, 05:31
Очевидці аварії на вулиці Ковельській у Луцьку, під час якої під колеса потрапила 14-річна дівчинка, розповіли про побачене.
Про це йдеться у сюжеті 12-го каналу.
Як відомо, водій, який перебув за кермом, був у стані алкогольного сп'яніння - у його крові знайшли 0,86 проміле алкоголю.
Під час зіткнення поблизу місця інциденту перебували люди.
"Я почула піск машини і - Боже, це такий страх був - я тільки бачила, як вона летіла. Як все було я не бачила, я спиною стояла", - розповіла жінка Валентина, яка перебувала поблизу під час ДТП.
Свідком аварії став і маленький хлопчик Микола, який теж бачив, як після удару автівки постраждала відлетіла.
Лучанка Алла зауважила, що на цьому перехресті часто трапляються ДТП - і вночі, і вдень.
У дитини знайщли чимало травм. Однак медики запевняють, що стан дівчинки стабільний.
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Про це йдеться у сюжеті 12-го каналу.
Як відомо, водій, який перебув за кермом, був у стані алкогольного сп'яніння - у його крові знайшли 0,86 проміле алкоголю.
Під час зіткнення поблизу місця інциденту перебували люди.
"Я почула піск машини і - Боже, це такий страх був - я тільки бачила, як вона летіла. Як все було я не бачила, я спиною стояла", - розповіла жінка Валентина, яка перебувала поблизу під час ДТП.
Свідком аварії став і маленький хлопчик Микола, який теж бачив, як після удару автівки постраждала відлетіла.
Лучанка Алла зауважила, що на цьому перехресті часто трапляються ДТП - і вночі, і вдень.
У дитини знайщли чимало травм. Однак медики запевняють, що стан дівчинки стабільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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