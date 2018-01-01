«Я тільки бачила, як вона летіла»: очевидці розповіли подробиці аварії на Ковельській

під колеса потрапила 14-річна дівчинка, розповіли про побачене.



Про це йдеться у сюжеті



Як відомо, водій, який перебув за кермом, був у стані алкогольного сп'яніння - у його крові знайшли 0,86 проміле алкоголю.



Під час зіткнення поблизу місця інциденту перебували люди.



"Я почула піск машини і - Боже, це такий страх був - я тільки бачила, як вона летіла. Як все було я не бачила, я спиною стояла", - розповіла жінка Валентина, яка перебувала поблизу під час ДТП.



Свідком аварії став і маленький хлопчик Микола, який теж бачив, як після удару автівки постраждала відлетіла.



Лучанка Алла зауважила, що на цьому перехресті часто трапляються ДТП - і вночі, і вдень.



У дитини знайщли чимало травм. Однак медики запевняють, що стан дівчинки стабільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очевидці аварії на вулиці Ковельській у Луцьку, під час якої, розповіли про побачене.Про це йдеться у сюжеті 12-го каналу. Як відомо, водій, який перебув за кермом, був у стані алкогольного сп'яніння - у його крові знайшли 0,86 проміле алкоголю.Під час зіткнення поблизу місця інциденту перебували люди."Я почула піск машини і - Боже, це такий страх був - я тільки бачила, як вона летіла. Як все було я не бачила, я спиною стояла", - розповіла жінка, яка перебувала поблизу під час ДТП.Свідком аварії став і маленький хлопчикМикола, який теж бачив, як після удару автівки постраждала відлетіла.Лучанка Алла зауважила, що на цьому перехресті часто трапляються ДТП - і вночі, і вдень.У дитини знайщли чимало травм. Однак медики запевняють, що стан дівчинки стабільний.

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