На Волині люди мусять оминати дорогу через суцільні ями
Сьогодні, 01:17
У селі Володимирівка Володимир-Волинського району частина дороги перебуває у вкрай занедбаному стані - люди мусять її обходити.
Про це на своїй сторінці у мережі Faсebook пише користувачка Viktoria Shinyaeva.
"Люди до Вашої уваги хочу показати яку нам, в селі Володимирівка по вул. Зеленій "ЗРОБИЛИ" дорогу! Вірніше сказати робили, робили і чомусь не хватило щєбня... Дорогу клали вже в листопаді і грудні-просто насипали щєбня і утрамбували, але ця "дорога" чомусь починається не від брусчатки, а далі понад комплєксом і чомусь 300 метрів дороги не поклали. Ну тоді треба було нам всім видати по човну з веслами.Чи наша влада вирішила посміятися над селянами", -пише жінка.
За її словами, немає як навіть добратися бодай до зупинки. тому люди змушені обходити суцільне болото, на місці якого мала б бути дорога.
Також жінка виклала у мережу світлини, на яких видно стан "покриття".
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Про це на своїй сторінці у мережі Faсebook пише користувачка Viktoria Shinyaeva.
"Люди до Вашої уваги хочу показати яку нам, в селі Володимирівка по вул. Зеленій "ЗРОБИЛИ" дорогу! Вірніше сказати робили, робили і чомусь не хватило щєбня... Дорогу клали вже в листопаді і грудні-просто насипали щєбня і утрамбували, але ця "дорога" чомусь починається не від брусчатки, а далі понад комплєксом і чомусь 300 метрів дороги не поклали. Ну тоді треба було нам всім видати по човну з веслами.Чи наша влада вирішила посміятися над селянами", -пише жінка.
За її словами, немає як навіть добратися бодай до зупинки. тому люди змушені обходити суцільне болото, на місці якого мала б бути дорога.
Також жінка виклала у мережу світлини, на яких видно стан "покриття".
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