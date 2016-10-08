Показали раритетні фото волинської копальні, яка постачала в Європу базальт
Сьогодні, 07:16
У селі Берестовець, що нині належить до Костопільського району Рівненської області, у 1920-1930 роках діяла відома у Європі базальтова копальня.
Про це пише Gazeta. ua
Перші поклади базальту в Берестовці були виявлені ще в ХVІІІ столітті. Відомості про кам'яні копальні припадають на 1835 рік. Особливу увагу на видобуток базальту в регіоні звернули увагу польські інженери в міжвоєнний період.
Головними причинами активного видобутку базальту в Берестовці було прокладення вузькоколійки з Берестовця до Костополя в 1929 році. Все це створило ідеальні умови для експорту базальту.
Вдалося знайти раритетні світлини копальні в Берестовці, які сьогодні знаходяться у власності Польської академії наук. Вони датовані 1928 роком.
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Про це пише Gazeta. ua
Перші поклади базальту в Берестовці були виявлені ще в ХVІІІ столітті. Відомості про кам'яні копальні припадають на 1835 рік. Особливу увагу на видобуток базальту в регіоні звернули увагу польські інженери в міжвоєнний період.
Головними причинами активного видобутку базальту в Берестовці було прокладення вузькоколійки з Берестовця до Костополя в 1929 році. Все це створило ідеальні умови для експорту базальту.
Вдалося знайти раритетні світлини копальні в Берестовці, які сьогодні знаходяться у власності Польської академії наук. Вони датовані 1928 роком.
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Коментарі 1
Очевидно, в заголовку треба написати "раритетні"? Тобто, рідкісні.
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