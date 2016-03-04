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Лучани квітами та панахидою вшанували пам'ять Кобзаря

Лучани квітами та панахидою вшанували пам'ять Кобзаря
У Луцьку декілька десятків містян разом із духівниками зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченку, аби вшанувати пам'ять Великого Кобзаря у день 157-ої річниці з дня його смерті.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

До пам’ятника Тарасові Шевченку, що на проспекті Волі у Луцьку, сьогодні прийшли посадовці, представники творчої інтелігенції, учнівської та студентської молоді, громадсько-політичних організацій, лучани.

Священнослужителі Свято-Троїцького кафедрального собору на чолі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом відправили панахиду з нагоди 157-ї річниці від дня смерті видатного поета.

Владика Михаїл, звертаючись до громади, звернув увагу на творчість Тараса Шевченка, яка залишилася для українського народу як неоціненний спадок. Учасники зібрання поклали квіти до підніжжя пам’ятника Великому Кобзарю.

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Теги: Тарас Шевченко, Кобзар, заходи
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