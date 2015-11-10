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Сумський правоохоронець влаштував стрілянину у поїзді

Сумський правоохоронець влаштував стрілянину у поїзді
Начальник управління захисту економіки ГУ Нацполіції Сумської області став учасником інциденту у поїзді Київ-Одеса, який завершився стріляниною з пістолета.

Про це повідомляє "Українська правда" із посидланням на видання Odessa-online.

"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - зазначає видання.

Як повідомили Українській правді у Департаменті захисту економіки Нацполіції України, інцидент за участю працівника поліції у потязі мав місце.

"За інформацією, оприлюдненою у ЗМІ, ухвалено рішення про проведення службової перевірки. За яких обставин і що саме сталося, поліція буде з'ясовувати - наскільки викладена у ЗМІ інформація достовірна і відповідає дійсності. Сказати, що все було саме так, як викладено - наразі ми не можемо. Про завершення перевірки буде повідомлено додатково", - повідомили у департаменті.

Як відомо, посаду начальника управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області посідає Микола Сич.

До слова. ща інформацією сумського видання "Данкор Онлайн" призначення Сича на посаду керівника УЗЕ у листопаді 2016 року викликало низку акцій протесту. До призначення на посаду у сумському управлінні поліції Сич працював у Запоріжжі, де його призначення громадські активісти також бойкотували.

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Теги: пістолет, поїзд, конфлікт
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