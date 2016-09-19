Українець здобув золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні, 08:10
У неділю, 11 березня, у другий день Паралімпійських ігор 2018 року у південнокорейському Пхьончані, збірна України здобула чергову золоту медаль.
У лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків стартувало одразу двоє українців – Максим Яровий та Тарас Радь, - пише 24 канал.
Вони впевнено дійшли до фінішу, однак через правила змагань, відомо хто стане переможцем стало лише наприкінці. Ним став українець Максим Яровий. Друге місце у американського спортсмена, третє – у корейця.
Тарас Радь у підсумку зайняв сьоме місце.
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У лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків стартувало одразу двоє українців – Максим Яровий та Тарас Радь, - пише 24 канал.
Вони впевнено дійшли до фінішу, однак через правила змагань, відомо хто стане переможцем стало лише наприкінці. Ним став українець Максим Яровий. Друге місце у американського спортсмена, третє – у корейця.
Тарас Радь у підсумку зайняв сьоме місце.
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