Українець здобув золоту медаль на Паралімпіаді





У лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків стартувало одразу двоє українців – Максим Яровий та Тарас Радь, - пише 24 канал.



Вони впевнено дійшли до фінішу, однак через правила змагань, відомо хто стане переможцем стало лише наприкінці. Ним став українець Максим Яровий. Друге місце у американського спортсмена, третє – у корейця.



Тарас Радь у підсумку зайняв сьоме місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 11 березня, у другий день Паралімпійських ігор 2018 року у південнокорейському Пхьончані, збірна України здобула чергову золоту медаль.У лижних перегонах на 15 кілометрів серед чоловіків стартувало одразу двоє українців –та, - пише 24 канал.Вони впевнено дійшли до фінішу, однак через правила змагань, відомо хто стане переможцем стало лише наприкінці. Ним став українець Максим Яровий. Друге місце у американського спортсмена, третє – у корейця.Тарас Радь у підсумку зайняв сьоме місце.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію