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На луцькому ринку торгували сурогатом. ФОТО

На луцькому ринку торгували сурогатом. ФОТО
На Завокзальному ринку Луцька торгували сурогатом.

Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.

Так, відпрацьовуючи чергову «точку» на ринку, інспектор департаменту муніципальної варти Луцька виявив підпільного продавця алкогольних виробів. Сурогат реалізовували «для своїх» в торгівельному павільйоні «Кава. Чай», тому муніципалам довелося прикинутись «своїм».

На порушника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.156 КУпАП.
На луцькому ринку торгували сурогатом. ФОТО
На луцькому ринку торгували сурогатом. ФОТО

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Теги: муніципали, алкоголь
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Коментарі 1
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Там таких точок як сміття!"борци хренові"
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