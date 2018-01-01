На луцькому ринку торгували сурогатом. ФОТО





Про це повідомляють у Департаменті муніципальної варти Луцькради.



Так, відпрацьовуючи чергову «точку» на ринку, інспектор департаменту муніципальної варти Луцька виявив підпільного продавця алкогольних виробів. Сурогат реалізовували «для своїх» в торгівельному павільйоні «Кава. Чай», тому муніципалам довелося прикинутись «своїм».



На порушника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.156 КУпАП.



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