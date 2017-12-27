Волинські прикордонники знайшли контрабанду в запасному колесі
Сьогодні, 11:26
Через пункт пропуску «Устилуг» намагалися провезти контрабандні цигарки.
Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.
Так, під час перевірки двох мікроавтобусів Mercedes в пункті пропуску «Устилуг» військовослужбовці знайшли два сховки з контрабандними тютюновими виробами. У запасному колесі та в ящику під сидінням знаходилось 200 та 600 пачок сигарет відповідно.
Наразі весь знайдений товар передали працівникам фіскальної служби.
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Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.
Так, під час перевірки двох мікроавтобусів Mercedes в пункті пропуску «Устилуг» військовослужбовці знайшли два сховки з контрабандними тютюновими виробами. У запасному колесі та в ящику під сидінням знаходилось 200 та 600 пачок сигарет відповідно.
Наразі весь знайдений товар передали працівникам фіскальної служби.
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