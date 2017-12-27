Волинські прикордонники знайшли контрабанду в запасному колесі





Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.



Так, під час перевірки двох мікроавтобусів Mercedes в пункті пропуску «Устилуг» військовослужбовці знайшли два сховки з контрабандними тютюновими виробами. У запасному колесі та в ящику під сидінням знаходилось 200 та 600 пачок сигарет відповідно.



Наразі весь знайдений товар передали працівникам фіскальної служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через пункт пропуску «Устилуг» намагалися провезти контрабандні цигарки.Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.Так, під час перевірки двох мікроавтобусів Mercedes в пункті пропуску «Устилуг» військовослужбовці знайшли два сховки з контрабандними тютюновими виробами. У запасному колесі та в ящику під сидінням знаходилось 200 та 600 пачок сигарет відповідно.Наразі весь знайдений товар передали працівникам фіскальної служби.

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