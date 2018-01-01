Лучани зустріли весну недільною зарядкою. ФОТО





Тож учасники недільної зарядки зібралися разом, щоб розім’яти м’язи та активно розпочати день, тим паче, що й погода цьому сприяла. 11 березня спортсмени зустрілися на спортмайданчику гімназії № 21, – пишуть



Провів зарядку тренер Олег Хом’як, який привітав усіх присутніх та нагадав, що рівно за два тижні учасники заходу святкуватимуть першу річницю недільної ранкової акції.



Розпочали ранкові тренування, як і зазвичай, з бігу, а подолавши кілька кіл перейшли до вправ. Хороший настрій супроводжував спортсменів упродовж усього тренування, до якого долучилися не лише дорослі та малеча, а навіть місцевий кіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарешті розтанув сніг, залишивши по собі невисохлі калюжі та грязюку, але в повітрі вже відчувається прихід весни.Тож учасники недільної зарядки зібралися разом, щоб розім’яти м’язи та активно розпочати день, тим паче, що й погода цьому сприяла. 11 березня спортсмени зустрілися на спортмайданчику гімназії № 21, – пишуть Волинські новини Провів зарядку тренер, який привітав усіх присутніх та нагадав, що рівно за два тижні учасники заходу святкуватимуть першу річницю недільної ранкової акції.Розпочали ранкові тренування, як і зазвичай, з бігу, а подолавши кілька кіл перейшли до вправ. Хороший настрій супроводжував спортсменів упродовж усього тренування, до якого долучилися не лише дорослі та малеча, а навіть місцевий кіт.

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