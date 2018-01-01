Лучани зустріли весну недільною зарядкою. ФОТО
Сьогодні, 12:25
Нарешті розтанув сніг, залишивши по собі невисохлі калюжі та грязюку, але в повітрі вже відчувається прихід весни.
Тож учасники недільної зарядки зібралися разом, щоб розім’яти м’язи та активно розпочати день, тим паче, що й погода цьому сприяла. 11 березня спортсмени зустрілися на спортмайданчику гімназії № 21, – пишуть Волинські новини.
Провів зарядку тренер Олег Хом’як, який привітав усіх присутніх та нагадав, що рівно за два тижні учасники заходу святкуватимуть першу річницю недільної ранкової акції.
Розпочали ранкові тренування, як і зазвичай, з бігу, а подолавши кілька кіл перейшли до вправ. Хороший настрій супроводжував спортсменів упродовж усього тренування, до якого долучилися не лише дорослі та малеча, а навіть місцевий кіт.
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Тож учасники недільної зарядки зібралися разом, щоб розім’яти м’язи та активно розпочати день, тим паче, що й погода цьому сприяла. 11 березня спортсмени зустрілися на спортмайданчику гімназії № 21, – пишуть Волинські новини.
Провів зарядку тренер Олег Хом’як, який привітав усіх присутніх та нагадав, що рівно за два тижні учасники заходу святкуватимуть першу річницю недільної ранкової акції.
Розпочали ранкові тренування, як і зазвичай, з бігу, а подолавши кілька кіл перейшли до вправ. Хороший настрій супроводжував спортсменів упродовж усього тренування, до якого долучилися не лише дорослі та малеча, а навіть місцевий кіт.
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