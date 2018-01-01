Зробили «свинарник»: у Ковелі нарікають на комп’ютерний клуб. ФОТО

У Ковелі відвідувачі комп’ютерного клубу перетворили офісну будівлю на притон.Про це у себе на сторінці Facebook написав користувач«Ковель. Косачів, 8. Компютерний клуб «Арена». Вже не раз в фейсбуці та на новинних сайтах писалося про «свинарник» який після себе залишають відвідувачі вищеназваного закладу. Але нічого так і не робиться. А останнім часом вже є не дивом залишення «бульбіків». Двічі за останній місяць визивали поліцію. Ніякої допомоги від них не маємо, дають рекомендацію поставити кодовий замок або посадити консьєржку. Куди замок? Крім клубу в офісній будівлі працює інтернет провайдер, адвокат, майстерня по ремонту одягу та весільний салон», – йдеться в його дописі.«Ранком йдучи на роботу дивишся під ноги щоб не наступити в харкотиння чи блювотиння. Діти віком 10-15 років прогулюють школу та курять в приміщенні. Орендарі згодні зробити ремонт, але який сенс від нього якщо бидло через пару днів знову там зробить смітник?» – додає автор.