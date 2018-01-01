У моторошній аварії згоріло дві машини та загинуло троє людей. ФОТО
Сьогодні, 13:48
На Дніпропетровщині зіткнулася вантажівка м’ясокомбінату та легковик.
Аварія трапилася 11 березня о 06:57, – повідомляють у прес-службі ДСНС.
Зокрема внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з легковиком виникла пожежа. Вогнем знищено легковий автомобіль та вантажний автомобіль на загальній площі 20 м2.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 3 постраждалих, яких доставлено каретою швидкої допомоги до 4 центральної міської лікарні. Особи загиблих та травмованих встановлюються.
Причини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.
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Аварія трапилася 11 березня о 06:57, – повідомляють у прес-службі ДСНС.
Зокрема внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з легковиком виникла пожежа. Вогнем знищено легковий автомобіль та вантажний автомобіль на загальній площі 20 м2.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 3 постраждалих, яких доставлено каретою швидкої допомоги до 4 центральної міської лікарні. Особи загиблих та травмованих встановлюються.
Причини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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