У моторошній аварії згоріло дві машини та загинуло троє людей. ФОТО





Аварія трапилася 11 березня о 06:57, – повідомляють у прес-службі ДСНС.



Зокрема внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з легковиком виникла пожежа. Вогнем знищено легковий автомобіль та вантажний автомобіль на загальній площі 20 м2.



В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 3 постраждалих, яких доставлено каретою швидкої допомоги до 4 центральної міської лікарні. Особи загиблих та травмованих встановлюються.



Причини виникнення дорожньо-транспортної пригоди встановлюються правоохоронними органами.



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