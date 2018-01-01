У луцькому парку затримали хлопців із наркотиками. ФОТО





Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.



Так, екіпаж правоохоронців помітив на вулиці Глушець підозрілих хлопців та вирішив їх перевірити. В одного з них виявили пакетик та згорток з невідомою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.



21-річного хлопця затримали і викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Компанію хлопців із наркотиками затримали в Центральному парку Луцька.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Так, екіпаж правоохоронців помітив на вулиці Глушець підозрілих хлопців та вирішив їх перевірити. В одного з них виявили пакетик та згорток з невідомою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.21-річного хлопця затримали і викликали слідчо-оперативну групу.

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