У луцькому парку затримали хлопців із наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Компанію хлопців із наркотиками затримали в Центральному парку Луцька.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, екіпаж правоохоронців помітив на вулиці Глушець підозрілих хлопців та вирішив їх перевірити. В одного з них виявили пакетик та згорток з невідомою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
21-річного хлопця затримали і викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.
Так, екіпаж правоохоронців помітив на вулиці Глушець підозрілих хлопців та вирішив їх перевірити. В одного з них виявили пакетик та згорток з невідомою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.
21-річного хлопця затримали і викликали слідчо-оперативну групу.
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