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У луцькому парку затримали хлопців із наркотиками. ФОТО

У луцькому парку затримали хлопців із наркотиками. ФОТО
Компанію хлопців із наркотиками затримали в Центральному парку Луцька.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

Так, екіпаж правоохоронців помітив на вулиці Глушець підозрілих хлопців та вирішив їх перевірити. В одного з них виявили пакетик та згорток з невідомою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

21-річного хлопця затримали і викликали слідчо-оперативну групу.
У луцькому парку затримали хлопців із наркотиками. ФОТО
У луцькому парку затримали хлопців із наркотиками. ФОТО


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Теги: наркотики
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