П’яний волинянин вчинив аварію та намагався втекти

У Любешові п’яний чоловік намагався залишити місце автопригоди.Його затримали, – повідомляють у прес-службі Любешівського відділення поліції ГУ НП Волині.Так, у Любешові трапилася аварія за участю автомобіля Mazda. Водій транспортного засобу намагався покинути місце події, але його зупинила поліція. Під час з'ясування обставин справи виявилось, що водій перебуває у нетверезому стані.В результаті на порушника склали адміністративні протоколи за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) та за ст. 124 КУпАП ( Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).