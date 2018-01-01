П’яний волинянин вчинив аварію та намагався втекти
Сьогодні, 15:31
У Любешові п’яний чоловік намагався залишити місце автопригоди.
Його затримали, – повідомляють у прес-службі Любешівського відділення поліції ГУ НП Волині.
Так, у Любешові трапилася аварія за участю автомобіля Mazda. Водій транспортного засобу намагався покинути місце події, але його зупинила поліція. Під час з'ясування обставин справи виявилось, що водій перебуває у нетверезому стані.
В результаті на порушника склали адміністративні протоколи за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) та за ст. 124 КУпАП ( Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).
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Коментарі 1
Я надіюсь, його відправлять на передову!
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