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Закликають привітати сина загиблого волинянина

Закликають привітати сина загиблого волинянина
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі своє 11-річчя відзначить Назар Мельничук. Його тато Олександр загинув у червні 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення Антитерористичної операції.

Назар розповідає, що він захоплюється футболом і у майбутньому мріє стати відомим футболістом. Для того, щоб покращити свої вміння у цій грі, відвідує гурток із футболу. Хлопчик любить прогулянки на свіжому повітрі разом із братиками та сестричками (у нього в сім’ї є ще 3 рідних братів та старша сестричка), а також ходити в гості до своїх друзів. Як і кожна сучасна дитина, Назар полюбляє проводити час за комп’ютером граючи цікаві ігри, а його улюблений мультик – Ніндзяго. У сім’ї Мельничуків є два собаки з якими хлопчик любить гратися і гуляти.

Нині наш майбутній іменинник навчається у 5 класі. Успішність свою оцінює як непогану, проте, чесно зізнається, що міг би прагнути й до кращого. Серед улюблених предметів Назарчика – фізкультура, трудове навчання та історія, а от математику наш майбутній іменинник не надто любить.

Юнак розповідає про те, що він намагається завжди допомагати своїм мамі й бабусі. До слова, саме бабуся Тамара та мама Людмила є для хлопчика життєвими авторитетами, адже вони, за його словами – добрі та справедливі. Про маму Людмилу Юріївну Назарко каже, що не оминає нагоди допомогти їй по господарству і завжди думає про неї з ніжністю в серці та любов’ю.

З великим теплом хлопець розповідає про свою родину: «Моя родина велика та згуртована. Ми звикли підтримувати один одного у тяжку хвилину та піклуватися. На свята ми завжди збираємося разом, їздимо до бабусі. Матуся з дитинства привчила нас до порядку та дисципліни, а також поважати усе, що нас оточує. Наша сім’я дуже дружна і вона для мене – найкраща». Свою родину Назар бачить як часточку великої, квітучої України. Він дуже любить свою Батьківщину та рідну мову.

Зробити сюрприз Назару може кожен, привітавши його з Днем народження на свій розсуд.

Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/16/melnichukoleks.htm

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Закликають привітати сина загиблого волинянина

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону, варте уваги
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Коментарі 1
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Він не загинув, а помер. Є різниця. Загинути це коли у бою, померти - це від хвороби.
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