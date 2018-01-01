Закликають привітати сина загиблого волинянина





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Невдовзі своє 11-річчя відзначить Назар Мельничук. Його тато Олександр загинув у червні 2016 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення Антитерористичної операції.



Назар розповідає, що він захоплюється футболом і у майбутньому мріє стати відомим футболістом. Для того, щоб покращити свої вміння у цій грі, відвідує гурток із футболу. Хлопчик любить прогулянки на свіжому повітрі разом із братиками та сестричками (у нього в сім’ї є ще 3 рідних братів та старша сестричка), а також ходити в гості до своїх друзів. Як і кожна сучасна дитина, Назар полюбляє проводити час за комп’ютером граючи цікаві ігри, а його улюблений мультик – Ніндзяго. У сім’ї Мельничуків є два собаки з якими хлопчик любить гратися і гуляти.



Нині наш майбутній іменинник навчається у 5 класі. Успішність свою оцінює як непогану, проте, чесно зізнається, що міг би прагнути й до кращого. Серед улюблених предметів Назарчика – фізкультура, трудове навчання та історія, а от математику наш майбутній іменинник не надто любить.



Юнак розповідає про те, що він намагається завжди допомагати своїм мамі й бабусі. До слова, саме бабуся Тамара та мама Людмила є для хлопчика життєвими авторитетами, адже вони, за його словами – добрі та справедливі. Про маму Людмилу Юріївну Назарко каже, що не оминає нагоди допомогти їй по господарству і завжди думає про неї з ніжністю в серці та любов’ю.



З великим теплом хлопець розповідає про свою родину: «Моя родина велика та згуртована. Ми звикли підтримувати один одного у тяжку хвилину та піклуватися. На свята ми завжди збираємося разом, їздимо до бабусі. Матуся з дитинства привчила нас до порядку та дисципліни, а також поважати усе, що нас оточує. Наша сім’я дуже дружна і вона для мене – найкраща». Свою родину Назар бачить як часточку великої, квітучої України. Він дуже любить свою Батьківщину та рідну мову.



Зробити сюрприз Назару може кожен, привітавши його з Днем народження на свій розсуд.



Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.



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