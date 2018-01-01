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У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*

У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
Боулінг-клуб StrikeCity з нагоди жіночого свята організував гучну вечірку. Чимало лучан прийшло, аби пограти в улюблені ігри та відпочити.

StrikeCity завжди дивує своїх гостей цікавою програмою з цінними подарунками, адже, окрім того, що тут можна пограти у більярд, боулінг, поспівати у караоке, на свята у клубі завжди цікава шоу-програма.

Тож, і з нагоди свята весни й жіночності у StrikeCity відгриміла запальна вечірка. Цікаві конкурси для жінок та їхніх коханих, естафета серед любителів гри у боулінг і, звісно, подарунки. Усе це створило святкову атмосферу й гарний настрій для відвідувачів.

У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*


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Теги: StrikeCity, боулінг, Луцьк
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