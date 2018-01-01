На Кіровоградщині в пожежі згоріло троє дітей. ФОТО





Про це повідомляє місцева ДСНС, – пише



Малих дітей мати лишила самих у будинку з пічним опаленням і пішла. Про пожежу рятувальники дізналися о першій дня, але дім уже палав. За дві години пожежу загасили. На згарищі і виявили тіла. Обставини займання і смерті дітей встановлюють фахівці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє дітей загинули в пожежі у селі Верблюжка, що на Кіровоградщині.Про це повідомляє місцева ДСНС, – пише 5 канал Малих дітей мати лишила самих у будинку з пічним опаленням і пішла. Про пожежу рятувальники дізналися о першій дня, але дім уже палав. За дві години пожежу загасили. На згарищі і виявили тіла. Обставини займання і смерті дітей встановлюють фахівці.

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