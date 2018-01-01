На Кіровоградщині в пожежі згоріло троє дітей. ФОТО
Сьогодні, 18:01
Троє дітей загинули в пожежі у селі Верблюжка, що на Кіровоградщині.
Про це повідомляє місцева ДСНС, – пише 5 канал.
Малих дітей мати лишила самих у будинку з пічним опаленням і пішла. Про пожежу рятувальники дізналися о першій дня, але дім уже палав. За дві години пожежу загасили. На згарищі і виявили тіла. Обставини займання і смерті дітей встановлюють фахівці.
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Про це повідомляє місцева ДСНС, – пише 5 канал.
Малих дітей мати лишила самих у будинку з пічним опаленням і пішла. Про пожежу рятувальники дізналися о першій дня, але дім уже палав. За дві години пожежу загасили. На згарищі і виявили тіла. Обставини займання і смерті дітей встановлюють фахівці.
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