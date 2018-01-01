У ресторації «Брама» розіграли романтичну вечерю. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Серед постійних відвідувачів ресторації «Брама» з нагоди свята весни і жінок відбувся розіграш подарунка. Так, переможниця отримала сертифікат на романтичну вечерю.
У святкові дні ресторація «Брама» тішила своїх гостей сюрпризами. 8 березня жінкам дарували квіти та пригощали бокалом ігристого, - повідомили в адміністрації закладу.
Також у ці дні відвідувачам пропонували заповнити анкети, аби взяти участь у розіграші романтичної вечері на двох. У суботу, 10 березня, визначали переможця.
Так, провести романтичний вечір у «Брамі» зможе Тетяна Лець, яка й виграла у розіграші. Вона подякувала за чудову можливість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У святкові дні ресторація «Брама» тішила своїх гостей сюрпризами. 8 березня жінкам дарували квіти та пригощали бокалом ігристого, - повідомили в адміністрації закладу.
Також у ці дні відвідувачам пропонували заповнити анкети, аби взяти участь у розіграші романтичної вечері на двох. У суботу, 10 березня, визначали переможця.
Так, провести романтичний вечір у «Брамі» зможе Тетяна Лець, яка й виграла у розіграші. Вона подякувала за чудову можливість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ресторації «Брама» розіграли романтичну вечерю. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Директор «Забіяки»: «Я їм нашу ковбасу щоденно»
Сьогодні, 19:33
На Кіровоградщині в пожежі згоріло троє дітей. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
Сьогодні, 17:39
Медіа