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У ресторації «Брама» розіграли романтичну вечерю. ФОТО

У ресторації «Брама» розіграли романтичну вечерю. ФОТО
Серед постійних відвідувачів ресторації «Брама» з нагоди свята весни і жінок відбувся розіграш подарунка. Так, переможниця отримала сертифікат на романтичну вечерю.

У святкові дні ресторація «Брама» тішила своїх гостей сюрпризами. 8 березня жінкам дарували квіти та пригощали бокалом ігристого, - повідомили в адміністрації закладу.

Також у ці дні відвідувачам пропонували заповнити анкети, аби взяти участь у розіграші романтичної вечері на двох. У суботу, 10 березня, визначали переможця.

Так, провести романтичний вечір у «Брамі» зможе Тетяна Лець, яка й виграла у розіграші. Вона подякувала за чудову можливість.


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Теги: «Брама», 8 Березня
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