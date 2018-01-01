У ресторації «Брама» розіграли романтичну вечерю. ФОТО

Серед постійних відвідувачів ресторації «Брама» з нагоди свята весни і жінок відбувся розіграш подарунка. Так, переможниця отримала сертифікат на романтичну вечерю.У святкові дні ресторація «Брама» тішила своїх гостей сюрпризами. 8 березня жінкам дарували квіти та пригощали бокалом ігристого, - повідомили в адміністрації закладу.Також у ці дні відвідувачам пропонували заповнити анкети, аби взяти участь у розіграші романтичної вечері на двох. У суботу, 10 березня, визначали переможця.Так, провести романтичний вечір у «Брамі» зможе, яка й виграла у розіграші. Вона подякувала за чудову можливість.