Муніципали «застукали» лучан, які підкидали сміття в чужі контейнери. ФОТО



Лучани, які мешкають в приватному секторі, намагалися викинути сміття в контейнер багатоповерхівки.



Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти Луцькради.



Так, лучани наскладали повний причіп непотребу та намагалися викинути його на вулиці Верещагіна, поблизу п’ятиповерхівки.



Небайдужі лучани, які помітили цей випадок, негайно зателефонували на гарячу лінію відділу «ГШР» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Інспектори негайно виїхали за вказаною адресою та виявили чоловіків.



За порушення «Правил благоустрою міста Луцька» вони склали на молодиків адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



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