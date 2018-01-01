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Муніципали «застукали» лучан, які підкидали сміття в чужі контейнери. ФОТО

Муніципали «застукали» лучан, які підкидали сміття в чужі контейнери. ФОТО

Лучани, які мешкають в приватному секторі, намагалися викинути сміття в контейнер багатоповерхівки.

Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти Луцькради.

Так, лучани наскладали повний причіп непотребу та намагалися викинути його на вулиці Верещагіна, поблизу п’ятиповерхівки.

Небайдужі лучани, які помітили цей випадок, негайно зателефонували на гарячу лінію відділу «ГШР» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради. Інспектори негайно виїхали за вказаною адресою та виявили чоловіків.

За порушення «Правил благоустрою міста Луцька» вони склали на молодиків адміністративний протокол за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Муніципали «застукали» лучан, які підкидали сміття в чужі контейнери. ФОТО
Муніципали «застукали» лучан, які підкидали сміття в чужі контейнери. ФОТО
Муніципали «застукали» лучан, які підкидали сміття в чужі контейнери. ФОТО

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Теги: муніципали
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Коментарі 2
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Так вони його в смітник викидали, а не посеред вулиці. Мунціципали зловіть гадів з гаражних кооператів що розташовані по вул. К.Карого, вони коли йдуть з своїх гаражів сміття викідають прямо біля колії. Одну суку з гаража №5 недавно зловив шо викідала сміття за забор до колії. На другий ще раз зловлю заставлю зїсти, думаю сука ти мене впізнала
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Чим ці придурки займаються, за що їм зарплату платять? Яка с(к)ерівниця така і робота! Позор!
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