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У мережі «розвели зраду» через спортивні змагання у Луцьку

У мережі «розвели зраду» через спортивні змагання у Луцьку
У волинському сегменті Facebook розгорілися суперечки через перекритий центр міста у зв'язку із проведенням змагань зі спортивної хотьби у Луцьку.

Пост користувача Казимира Юзефовича Костецького у спільноті "Наш Луцьк" у мережі Facebook викликав бурхливі обговорення.

Нагадаємо, що у зв'язку із проведенням у місті зимового чемпіонату України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді та юнаків. протягом двох днів на декілька годин перекривали центр Луцька. Тож Костецький у своєму дописі обурювався, чому змагання не провели у більш пристосованому до того місці.

"То чи не прстіше було б ці змагання проводити на стадіоні "Авангард", не заважаючи лучанам спокійно пересуватися в звичайному режимі? бо це перекриття по-перше зробило багато незручностей для туристів,для швидкої,громадського транспорту, ну й мені також. в мене склалася думка,що стадіон тримають спеціально для концертів, а перекривати головну вулицю,якось не поевропейські. поможіть розібратися,бо наша міська влада по-моєму щось не те робить", - написав чоловік.

Пост викликав жваві обговорення і розділив думки користувачів. Так, кілька людей підтримують думку автора - мовляв, дійсно, задля чого стадіон, якщо задля спортивного дійства мають перекрити центр міста. Однак чимало користувачів категорично не погодилися. Вони зауважують, що задля змагань неодноразово перекивали центр Києва, чи, наприклад, для проведення Бостонського марафону перекривають чи не все місто. Окрім того, йдеться про популяризацію здорового життя та місто перекривають для привертання уваги до заходу тощо.

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Теги: дорога, перекриття, Луцьк
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Коментарі 5
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Спочатку треба людям розібратися в цьому виді спорту (спортивна ходьба), а тоді даватм коментарі на рахунок того що иреба було проводити зманання на стадіоні.Дистанцію у 20км, чи 50 км завжди проводять за межами стадіону, і ті люди які знають про це таких "розумних" питань не підіймають.А міська рада правильно робить що підтримує такі заходи, популяризує спорт і здоровий спосіб життя.Побільше б таких змагань в нашому місті.
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а я хочу розповісти про труднощі кермування, що виникають при повороті близ Єврошопу на Коперника. вузенька дорога з рясно напаркованими автівками - справжнє випробування, і особливо для маршруток. рух перетворюється на слалом: вибоїни - авто на узбіччі - вибоїни. водії змушені пропускати одне одного, т.я. полотно вузеньке.
організація нуляча. гадаю, мене підтримають ті, кому довелось чалитись в міні-заторі.
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Перед тем, как давать "умные" ответы, нужно взглянуть на трассу проведения соревнований, расстояние между точками разворота не превышало 400 метров. что на пр. Воли, что на стадионе, разницы никакой.
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Він каже не по Європейськи? Значить він в Європі не був, і не знає що це. Та назавжди треба проспект Волі перекрити і зробити його пішохідним, як роблять в європі. А він каже не по європейськи бо на 2 дні закрили. Соромно що в Україні більшість людей, які в урбаністиці 0 і щось ще про перекриття вулиць говорять. В Нью-Йорку ради туристів, Таймс-Сквер назавжди перекрили, а він каже не зручно туристам. Шок...
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Насравжди! І на роботу, "архітекторе, пішечки бігай!"
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