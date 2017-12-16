У мережі «розвели зраду» через спортивні змагання у Луцьку

перекритий центр міста у зв'язку із проведенням змагань зі спортивної хотьби у Луцьку.



Пост користувача Казимира Юзефовича Костецького



Нагадаємо, що у зв'язку із проведенням у місті зимового чемпіонату України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді та юнаків. протягом двох днів на декілька годин перекривали центр Луцька. Тож Костецький у своєму дописі обурювався, чому змагання не провели у більш пристосованому до того місці.



"То чи не прстіше було б ці змагання проводити на стадіоні "Авангард", не заважаючи лучанам спокійно пересуватися в звичайному режимі? бо це перекриття по-перше зробило багато незручностей для туристів,для швидкої,громадського транспорту, ну й мені також. в мене склалася думка,що стадіон тримають спеціально для концертів, а перекривати головну вулицю,якось не поевропейські. поможіть розібратися,бо наша міська влада по-моєму щось не те робить", - написав чоловік.



Пост викликав жваві обговорення і розділив думки користувачів. Так, кілька людей підтримують думку автора - мовляв, дійсно, задля чого стадіон, якщо задля спортивного дійства мають перекрити центр міста. Однак чимало користувачів категорично не погодилися. Вони зауважують, що задля змагань неодноразово перекивали центр Києва, чи, наприклад, для проведення Бостонського марафону перекривають чи не все місто. Окрім того, йдеться про популяризацію здорового життя та місто перекривають для привертання уваги до заходу тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському сегменті Facebook розгорілися суперечки черезу зв'язку із проведенням змагань зі спортивної хотьби у Луцьку.Пост користувача Казимира Юзефовича Костецького у спільноті "Наш Луцьк" у мережі Facebook викликав бурхливі обговорення.Нагадаємо, що у зв'язку із проведенням у місті зимового чемпіонату України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді та юнаків. протягом двох днів на декілька годин. Тож Костецький у своєму дописі обурювався, чому змагання не провели у більш пристосованому до того місці."То чи не прстіше було б ці змагання проводити на стадіоні "Авангард", не заважаючи лучанам спокійно пересуватися в звичайному режимі? бо це перекриття по-перше зробило багато незручностей для туристів,для швидкої,громадського транспорту, ну й мені також. в мене склалася думка,що стадіон тримають спеціально для концертів, а перекривати головну вулицю,якось не поевропейські. поможіть розібратися,бо наша міська влада по-моєму щось не те робить", - написав чоловік.Пост викликав жваві обговорення і розділив думки користувачів. Так, кілька людей підтримують думку автора - мовляв, дійсно, задля чого стадіон, якщо задля спортивного дійства мають перекрити центр міста. Однак чимало користувачів категорично не погодилися. Вони зауважують, що задля змагань неодноразово перекивали центр Києва, чи, наприклад, для проведення Бостонського марафону перекривають чи не все місто. Окрім того, йдеться про популяризацію здорового життя та місто перекривають для привертання уваги до заходу тощо.

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