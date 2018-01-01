вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Спортсменка з Луцька виграла 15 тисяч доларів на турнірі у Франції

Спортсменка з Луцька виграла 15 тисяч доларів на турнірі у Франції
Українська тенісистка Катаріна Завацька, яка народилася в Луцьку, а нині проживає в Рівному, здобула перемогу на турнірі у Франції.

Про це повідомляє сайт Фаворит. Спорт.

У вирішальному матчі 18-річна українка впевнено обіграла четверту ракетку змагань - 17-річну тенісистку з Люксембургу Елеонору Молінаро: 6:1, 6:2. У кожному з сетів Завацька зуміла зробити по два брейки і не дала своїй суперниці реалізувати чотири брейк-поїнти протягом зустрічі.

До слова, саме в Ам'єні Катаріна зуміла виграти свій перший матч в поточному сезоні, перервавши серію з чотирьох поразок поспіль, дві з яких були в цьому році.

Також уродженка Луцька вперше з січня минулого року зіграла на турнірі з призовим фондом $15,000 і завдяки перемозі повернеться до Топ-250 рейтингу. Титул у Франції став для Завацької четвертим в її кар'єрі за час виступів на турнірах ITF. У 2015 році вона перемогла на двох 10-тисячниках в Грузії та Єгипті, а в минулому сезоні виграла титул на 25-тисячнику в Італії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Катаріна Завацька, спортсменка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортсменка з Луцька виграла 15 тисяч доларів на турнірі у Франції
Сьогодні, 06:32
Двері не працюють: луцький маршрутник не хотів підвозити матерів із дітьми
Сьогодні, 05:14
Керівник волинських патрульних розповів про ставлення до єврономерів
Сьогодні, 04:26
Український школяр отримав листа від британської королеви
Сьогодні, 03:25
Розповіли, як перевізники заробляють «кругленькі суми» на маршрутах
Сьогодні, 02:24
Схожі новини
Двері не працюють: луцький маршрутник не хотів підвозити матерів із дітьми Двері не працюють: луцький маршрутник не хотів підвозити матерів із дітьми
Сьогодні, 05:14
У мережі «розвели зраду» через спортивні змагання у Луцьку У мережі «розвели зраду» через спортивні змагання у Луцьку
11 березень, 23:15
Волинські спортсмени завоювали першість на всеукраїнських змаганнях з ходьби Волинські спортсмени завоювали першість на всеукраїнських змаганнях з ходьби
11 березень, 22:35
У StrikeCity привітали жінок. ФОТО* У StrikeCity привітали жінок. ФОТО*
11 березень, 17:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортсменка з Луцька виграла 15 тисяч доларів на турнірі у Франції
Сьогодні, 06:32
 0
Двері не працюють: луцький маршрутник не хотів підвозити матерів із дітьми
Сьогодні, 05:14
 0
Керівник волинських патрульних розповів про ставлення до єврономерів
Сьогодні, 04:26
 0
Український школяр отримав листа від британської королеви
Сьогодні, 03:25
 0
Розповіли, як перевізники заробляють «кругленькі суми» на маршрутах
Сьогодні, 02:24
 0
Медіа
відео
1/8