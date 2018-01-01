Спортсменка з Луцька виграла 15 тисяч доларів на турнірі у Франції
Сьогодні, 06:32
Українська тенісистка Катаріна Завацька, яка народилася в Луцьку, а нині проживає в Рівному, здобула перемогу на турнірі у Франції.
Про це повідомляє сайт Фаворит. Спорт.
У вирішальному матчі 18-річна українка впевнено обіграла четверту ракетку змагань - 17-річну тенісистку з Люксембургу Елеонору Молінаро: 6:1, 6:2. У кожному з сетів Завацька зуміла зробити по два брейки і не дала своїй суперниці реалізувати чотири брейк-поїнти протягом зустрічі.
До слова, саме в Ам'єні Катаріна зуміла виграти свій перший матч в поточному сезоні, перервавши серію з чотирьох поразок поспіль, дві з яких були в цьому році.
Також уродженка Луцька вперше з січня минулого року зіграла на турнірі з призовим фондом $15,000 і завдяки перемозі повернеться до Топ-250 рейтингу. Титул у Франції став для Завацької четвертим в її кар'єрі за час виступів на турнірах ITF. У 2015 році вона перемогла на двох 10-тисячниках в Грузії та Єгипті, а в минулому сезоні виграла титул на 25-тисячнику в Італії.
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Про це повідомляє сайт Фаворит. Спорт.
У вирішальному матчі 18-річна українка впевнено обіграла четверту ракетку змагань - 17-річну тенісистку з Люксембургу Елеонору Молінаро: 6:1, 6:2. У кожному з сетів Завацька зуміла зробити по два брейки і не дала своїй суперниці реалізувати чотири брейк-поїнти протягом зустрічі.
До слова, саме в Ам'єні Катаріна зуміла виграти свій перший матч в поточному сезоні, перервавши серію з чотирьох поразок поспіль, дві з яких були в цьому році.
Також уродженка Луцька вперше з січня минулого року зіграла на турнірі з призовим фондом $15,000 і завдяки перемозі повернеться до Топ-250 рейтингу. Титул у Франції став для Завацької четвертим в її кар'єрі за час виступів на турнірах ITF. У 2015 році вона перемогла на двох 10-тисячниках в Грузії та Єгипті, а в минулому сезоні виграла титул на 25-тисячнику в Італії.
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