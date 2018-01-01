Керівник волинських патрульних розповів про ставлення до єврономерів
Сьогодні, 04:26
Волинські партульні особливо активно звертають увагу на таксі на іноземній реєстрації. Адже такий автомобіль не може здійснювати перевезення, бо немає підстав для отримання ліцензії.
У цьому плані патрульні тісно співпрацюють із Уктрансбезпекою. Про це розповів керівник волинських патрульних Олександр Вовченко у програмі "Тема дня" телеканалу "Нова Волинь", повідомляє Конкурент.
Щодо власників автомобілів на іноземній реєстрації, то патрульні зупиняють такі автомобілі тільки тоді, коли бачать порушення правил дорожнього руху.
"Люди порушують правила і на автомобілях з українською реєстрацією. Я б не сказав, що порушників тих чи інших більше. Для нас усі абсолютно одинакові. Тому усе в межах чинного законодавства", – заявив він.
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У цьому плані патрульні тісно співпрацюють із Уктрансбезпекою. Про це розповів керівник волинських патрульних Олександр Вовченко у програмі "Тема дня" телеканалу "Нова Волинь", повідомляє Конкурент.
Щодо власників автомобілів на іноземній реєстрації, то патрульні зупиняють такі автомобілі тільки тоді, коли бачать порушення правил дорожнього руху.
"Люди порушують правила і на автомобілях з українською реєстрацією. Я б не сказав, що порушників тих чи інших більше. Для нас усі абсолютно одинакові. Тому усе в межах чинного законодавства", – заявив він.
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