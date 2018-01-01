Керівник волинських патрульних розповів про ставлення до єврономерів





У цьому плані патрульні тісно співпрацюють із Уктрансбезпекою. Про це розповів керівник волинських патрульних Олександр Вовченко у програмі "Тема дня" телеканалу "Нова Волинь", повідомляє



Щодо власників автомобілів на іноземній реєстрації, то патрульні зупиняють такі автомобілі тільки тоді, коли бачать порушення правил дорожнього руху.



"Люди порушують правила і на автомобілях з українською реєстрацією. Я б не сказав, що порушників тих чи інших більше. Для нас усі абсолютно одинакові. Тому усе в межах чинного законодавства", – заявив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські партульні особливо активно звертають увагу на таксі на іноземній реєстрації. Адже такий автомобіль не може здійснювати перевезення, бо немає підстав для отримання ліцензії.У цьому плані патрульні тісно співпрацюють із Уктрансбезпекою. Про це розповів керівник волинських патрульних Олександр Вовченко у програмі "Тема дня" телеканалу "Нова Волинь", повідомляє Конкурент Щодо власників автомобілів на іноземній реєстрації, то патрульні зупиняють такі автомобілі тільки тоді, коли бачать порушення правил дорожнього руху."Люди порушують правила і на автомобілях з українською реєстрацією. Я б не сказав, що порушників тих чи інших більше. Для нас усі абсолютно одинакові. Тому усе в межах чинного законодавства", – заявив він.

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