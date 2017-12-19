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Особливості ремонту по-шацьки: провулок «плаває» у грязюці

Особливості ремонту по-шацьки: провулок «плаває» у грязюці
У селищі Шацьк провулок Садовий більше нагадує плавні - попри те, що дорогу кілька разів реомнтували, вона знаходиться у жалюгідному стані.

Світлини провулку виклав у мережу Facebook виклав Jakub Jarosz.

"Зі святом 8 Березня та наступаючою Пасхою!! Так виглядає сьогодні дорога, яку ремонтували за останній рік 3 рази!!! за державні кошти. Пройти не забруднивши взуття неможливо, а ввечері ще й штани забрудниш і ноги намочиш..... Проїхати можна тільки спецтранспортом.... Так виглядає вулиця круглий рік, за винятком посухи і морозу", - пише чоловік.

Нагадаємо, у селі Володимирець Володимир-Волинського району люди змушені "обходити" дорогу, бо частина її перетворилася у справжнє болото.

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Теги: Шацьк, ремонт, провулок
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