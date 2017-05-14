Волинські спортсмени завоювали першість на всеукраїнських змаганнях з ходьби





Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юнаків та юніорів проходив у Луцьку 10–11 березня, повідомляють



Підсумком другого дня змагань стало нагородження переможців у ходьбі на дистанції у 2 (серед дівчат U 16), 3 (серед юнаків U 18), 5 (серед дівчат U 18), 20 (серед жінок) та 35 кілометрів (серед чоловіків, жінок і молоді), а також вручення кубку в командному заліку.



Бронзові, срібні, золоті медалі, дипломи та відзнаки чемпіонам і призерам змагань вручили керівник департаменту змагань Федерації легкої атлетики України Іоланта Хропач, суддя національної категорії Володимир Яковлєв, майстер спорту міжнародного класу, головний тренер збірної команди України з видів витривалості Сергій Романчук, тренер збірної України зі спортивної ходьби Денис Тобіас та майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики Віра Зозуля.



Так, на дистанції у 20 кілометрів серед жінок бронзу здобула Валентина Мирончук із Волині (результат – 1.32.38), срібло – Інна Кашина з Сумської області (1.32.24), а золото – Надія Боровська з Волинської області (1.29.22).



На дистанції у 20 кілометрів серед молоді третє місце посіла Ганна Шевчук (Суслик) із Івано-Франківської області (результат – 1.47.19), друге – Юлія Балим із Сумської області (1.44.06). Перемогла, своєю чергою, Дарія Хусаінова із Житомирської області з результатом 1.42.10.



За підсумками гран-прі нагородили теж Христину Юткіну з Івано-Франківської області, Аліну Цвілій із Київської області, Валентину Мирончук, Надію Боровську та інших.



На дистанції у 35 кілометрів серед жінок бронзову медаль отримала Маріанна Гончарова із Сумської області (результат – 3.12.46), срібну – Людмила Шелест із Сумської області (3.09.03), золоту – Аліна Цвілій (3.04.19).



На аналогічній дистанції серед чоловіків бронзу здобув Ігор Сахарук із Волині (результат – 2.41.37), срібло – Мар’ян Закальницький із Київської області (2.35.26), золото – Валерій Літанюк із Івано-Франківської області (2.34.28).



Серед молоді на дистанції у 35 кілометрів перемогу отримав Степан Пасічник із Івано-Франківської області з результатом 2.58.27.



На дистанції в 5 кілометрів серед дівчат третє місце посіла Анна Янцевич із Волині (результат – 28.23), друге – Дарина Климчук із Житомирщини (28.07), а перше – Анастасія Лукашевич із Сумщини (26.14).



На дистанції у 3 км серед юнаків бронзу виборов Станіслав Богатирьов із Київської області (результат – 14.22), срібло – Максим Нечипоренко із Житомирської області (14.09), а золото – Микола Рущак із Сумської області (13.53).



Волинянки Катерина Токарчук із результатом 9.55 посіла третю сходинку на дистанції у 2 км серед дівчат, Іванна Меліщук (9.47) – другу, Валерія Шоломіцька (9.19) – першу.



Відзначимо, що саме цей чемпіонат відкрив легкоатлетичний сезон на Волині. Загалом на змагання до обласного центру Волині приїхали приблизно 300 осіб – це спортсмени та їхні тренери, а також учасники делегацій.



Нагадаємо, цей чемпіонат є відбірковим змаганням на командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби, який за півтора місяця відбудеться в Китаї. Тож атлети, які вибороли перемогу, потраплять у склад жіночої, чоловічої та юніорських збірних.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени продемонстрували найкращий результат у командному заліку на всеукраїнських змаганнях зі спортивної ходьби. Друге та третє місця завоювали команди легкоатлетів із Київської та Сумської областей.Зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих, молоді, юнаків та юніорів проходив у Луцьку 10–11 березня, повідомляють Волинські Новини. Підсумком другого дня змагань стало нагородження переможців у ходьбі на дистанції у 2 (серед дівчат U 16), 3 (серед юнаків U 18), 5 (серед дівчат U 18), 20 (серед жінок) та 35 кілометрів (серед чоловіків, жінок і молоді), а також вручення кубку в командному заліку.Бронзові, срібні, золоті медалі, дипломи та відзнаки чемпіонам і призерам змагань вручили керівник департаменту змагань Федерації легкої атлетики України Іоланта Хропач, суддя національної категорії Володимир Яковлєв, майстер спорту міжнародного класу, головний тренер збірної команди України з видів витривалості Сергій Романчук, тренер збірної України зі спортивної ходьби Денис Тобіас та майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики Віра Зозуля.Так, на дистанції у 20 кілометрів серед жінок бронзу здобула Валентина Мирончук із Волині (результат – 1.32.38), срібло – Інна Кашина з Сумської області (1.32.24), а золото – Надія Боровська з Волинської області (1.29.22).На дистанції у 20 кілометрів серед молоді третє місце посіла Ганна Шевчук (Суслик) із Івано-Франківської області (результат – 1.47.19), друге – Юлія Балим із Сумської області (1.44.06). Перемогла, своєю чергою, Дарія Хусаінова із Житомирської області з результатом 1.42.10.За підсумками гран-прі нагородили теж Христину Юткіну з Івано-Франківської області, Аліну Цвілій із Київської області, Валентину Мирончук, Надію Боровську та інших.На дистанції у 35 кілометрів серед жінок бронзову медаль отримала Маріанна Гончарова із Сумської області (результат – 3.12.46), срібну – Людмила Шелест із Сумської області (3.09.03), золоту – Аліна Цвілій (3.04.19).На аналогічній дистанції серед чоловіків бронзу здобув Ігор Сахарук із Волині (результат – 2.41.37), срібло – Мар’ян Закальницький із Київської області (2.35.26), золото – Валерій Літанюк із Івано-Франківської області (2.34.28).Серед молоді на дистанції у 35 кілометрів перемогу отримав Степан Пасічник із Івано-Франківської області з результатом 2.58.27.На дистанції в 5 кілометрів серед дівчат третє місце посіла Анна Янцевич із Волині (результат – 28.23), друге – Дарина Климчук із Житомирщини (28.07), а перше – Анастасія Лукашевич із Сумщини (26.14).На дистанції у 3 км серед юнаків бронзу виборов Станіслав Богатирьов із Київської області (результат – 14.22), срібло – Максим Нечипоренко із Житомирської області (14.09), а золото – Микола Рущак із Сумської області (13.53).Волинянки Катерина Токарчук із результатом 9.55 посіла третю сходинку на дистанції у 2 км серед дівчат, Іванна Меліщук (9.47) – другу, Валерія Шоломіцька (9.19) – першу.Відзначимо, що саме цей чемпіонат відкрив легкоатлетичний сезон на Волині. Загалом на змагання до обласного центру Волині приїхали приблизно 300 осіб – це спортсмени та їхні тренери, а також учасники делегацій.Нагадаємо, цей чемпіонат є відбірковим змаганням на командний чемпіонат світу зі спортивної ходьби, який за півтора місяця відбудеться в Китаї. Тож атлети, які вибороли перемогу, потраплять у склад жіночої, чоловічої та юніорських збірних.

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