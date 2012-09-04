Річка замість полігону: у Луцьку схил Сапалаївки засипали будівельним сміттям





Фотодокази забуднення ділянки твердими відходами виклали на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради



"Схили поблизу Луцької дитячої залізниці перетворились на полігон твердих побутових відходів. Все через те, що засмічувати їх дозволяє керівник ОСББ "Світлий квартал" Зелінський С. що, забув, що в місті діють Правила благоустрою, яких необхідно дотримуватися", - йдеться у дописі.



Муніципали також повідомляют, що їхній інспектор помітив, як невідомі особи висипали будівельне сміття. Розібравшись в ситуації, він встановив, що це зробила лучанка, яка мешкає у будинку на вулиці Світлій, 3. Цей будинок відноситься до ОСББ "Світлий квартал", якие очолює Святослав Зелінський.



"Жінка робить в квартирі ремонт, тож звернулася до керівника ОСББ із запитанням куди можна складувати сміття, на що отримала геніальну відповідь: висипай на схил, щоб його укріпити (відео доказ цієї розмови є в департаменті муніципальної варти Луцької міської ради з нагрудної камери інспектора). Згідно Правил благоустрою міста Луцька, за такі вчинки відповідальність несе дві особи і голова ОСС і сам порушник. Інспектор-муніципал вирішив зустрітися з головою та вручити йому припис на прибирання вказаної території, однак той всілякими діями та хитрощами відмовляся, сказавши, що ввони нічого не порушують а такий порядок на схилі нікому не заважає", - повідомляють на сторінці департаменту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Схил річки Сапалаївки поблизу дитячої залізниці у Луцьку засипали будівельним сміттям.Фотодокази забуднення ділянки твердими відходами виклали на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у мережі Facebook."Схили поблизу Луцької дитячої залізниці перетворились на полігон твердих побутових відходів. Все через те, що засмічувати їх дозволяє керівник ОСББ "Світлий квартал" Зелінський С. що, забув, що в місті діють Правила благоустрою, яких необхідно дотримуватися", - йдеться у дописі.Муніципали також повідомляют, що їхній інспектор помітив, як невідомі особи висипали будівельне сміття. Розібравшись в ситуації, він встановив, що це зробила лучанка, яка мешкає у будинку на вулиці Світлій, 3. Цей будинок відноситься до ОСББ "Світлий квартал", якие очолює"Жінка робить в квартирі ремонт, тож звернулася до керівника ОСББ із запитанням куди можна складувати сміття, на що отримала геніальну відповідь: висипай на схил, щоб його укріпити (відео доказ цієї розмови є в департаменті муніципальної варти Луцької міської ради з нагрудної камери інспектора). Згідно Правил благоустрою міста Луцька, за такі вчинки відповідальність несе дві особи і голова ОСС і сам порушник. Інспектор-муніципал вирішив зустрітися з головою та вручити йому припис на прибирання вказаної території, однак той всілякими діями та хитрощами відмовляся, сказавши, що ввони нічого не порушують а такий порядок на схилі нікому не заважає", - повідомляють на сторінці департаменту.

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