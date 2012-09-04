Річка замість полігону: у Луцьку схил Сапалаївки засипали будівельним сміттям
Сьогодні, 01:28
Схил річки Сапалаївки поблизу дитячої залізниці у Луцьку засипали будівельним сміттям.
Фотодокази забуднення ділянки твердими відходами виклали на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у мережі Facebook.
"Схили поблизу Луцької дитячої залізниці перетворились на полігон твердих побутових відходів. Все через те, що засмічувати їх дозволяє керівник ОСББ "Світлий квартал" Зелінський С. що, забув, що в місті діють Правила благоустрою, яких необхідно дотримуватися", - йдеться у дописі.
Муніципали також повідомляют, що їхній інспектор помітив, як невідомі особи висипали будівельне сміття. Розібравшись в ситуації, він встановив, що це зробила лучанка, яка мешкає у будинку на вулиці Світлій, 3. Цей будинок відноситься до ОСББ "Світлий квартал", якие очолює Святослав Зелінський.
"Жінка робить в квартирі ремонт, тож звернулася до керівника ОСББ із запитанням куди можна складувати сміття, на що отримала геніальну відповідь: висипай на схил, щоб його укріпити (відео доказ цієї розмови є в департаменті муніципальної варти Луцької міської ради з нагрудної камери інспектора). Згідно Правил благоустрою міста Луцька, за такі вчинки відповідальність несе дві особи і голова ОСС і сам порушник. Інспектор-муніципал вирішив зустрітися з головою та вручити йому припис на прибирання вказаної території, однак той всілякими діями та хитрощами відмовляся, сказавши, що ввони нічого не порушують а такий порядок на схилі нікому не заважає", - повідомляють на сторінці департаменту.
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Фотодокази забуднення ділянки твердими відходами виклали на сторінці Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради у мережі Facebook.
"Схили поблизу Луцької дитячої залізниці перетворились на полігон твердих побутових відходів. Все через те, що засмічувати їх дозволяє керівник ОСББ "Світлий квартал" Зелінський С. що, забув, що в місті діють Правила благоустрою, яких необхідно дотримуватися", - йдеться у дописі.
Муніципали також повідомляют, що їхній інспектор помітив, як невідомі особи висипали будівельне сміття. Розібравшись в ситуації, він встановив, що це зробила лучанка, яка мешкає у будинку на вулиці Світлій, 3. Цей будинок відноситься до ОСББ "Світлий квартал", якие очолює Святослав Зелінський.
"Жінка робить в квартирі ремонт, тож звернулася до керівника ОСББ із запитанням куди можна складувати сміття, на що отримала геніальну відповідь: висипай на схил, щоб його укріпити (відео доказ цієї розмови є в департаменті муніципальної варти Луцької міської ради з нагрудної камери інспектора). Згідно Правил благоустрою міста Луцька, за такі вчинки відповідальність несе дві особи і голова ОСС і сам порушник. Інспектор-муніципал вирішив зустрітися з головою та вручити йому припис на прибирання вказаної території, однак той всілякими діями та хитрощами відмовляся, сказавши, що ввони нічого не порушують а такий порядок на схилі нікому не заважає", - повідомляють на сторінці департаменту.
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