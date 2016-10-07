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Український школяр отримав листа від британської королеви

Український школяр отримав листа від британської королеви
10-річнний запорізький школяр Савелій Васильєв отримав лист від королеви Великої Британії Єлизавети ІІ у відповідь на прохання розповісти про життя у Букингемському палаці.

Як розповів Укрінформу сам Савелій, він давно цікавився культурою Британії, пише Новое время. Хлопець багато читав про королеву, але відповідей на всі питання, які його цікавили, отримати не міг, тому й надіслав листа королеві.

"Я давно цікавився культурою Великої Британії: англійськими казками і легендами про короля Артура, лицарів Круглого столу і чарівника Мерліна, вивчав географію цієї острівної держави, Букингемський палац, багато читав про англійську королеву, намагався уявити собі її життя. І одного разу вирішив написати Єлизаветі II - запитати, чи почувається вона по-справжньому королевою у своїх королівських палатах, який з шести тронів у неї найулюбленіший, чи вірить вона, що чарівник Мерлін існував тощо", - сказав Савелій.

За його словами, через деякий час після відправлення листа він отримав від королеви Великої Британії офіційну відповідь: лист, підготовлений за дорученням Єлизавети II її фрейліною Дженніфер Гордон-Леннокс, - подяка королеви за лист, справжній інтерес до королівської родини та англійської культури. Сам лист, за його словами, надрукований на королівському папері кольору слонової кістки з гербом Букингемського палацу, а звернення і підпис зроблені від руки.

Разом з посланням від королеви Великої Британії запорізький школяр отримав також кілька інформаційних лифлетів з Букингемського палацу.

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Теги: королева, Велика Британія, лист
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