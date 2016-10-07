Український школяр отримав листа від британської королеви

Савелій Васильєв отримав лист від королеви Великої Британії Єлизавети ІІ у відповідь на прохання розповісти про життя у Букингемському палаці.



Як розповів Укрінформу сам Савелій, він давно цікавився культурою Британії, пише



"Я давно цікавився культурою Великої Британії: англійськими казками і легендами про короля Артура, лицарів Круглого столу і чарівника Мерліна, вивчав географію цієї острівної держави, Букингемський палац, багато читав про англійську королеву, намагався уявити собі її життя. І одного разу вирішив написати Єлизаветі II - запитати, чи почувається вона по-справжньому королевою у своїх королівських палатах, який з шести тронів у неї найулюбленіший, чи вірить вона, що чарівник Мерлін існував тощо", - сказав Савелій.



За його словами, через деякий час після відправлення листа він отримав від королеви Великої Британії офіційну відповідь: лист, підготовлений за дорученням Єлизавети II її фрейліною Дженніфер Гордон-Леннокс, - подяка королеви за лист, справжній інтерес до королівської родини та англійської культури. Сам лист, за його словами, надрукований на королівському папері кольору слонової кістки з гербом Букингемського палацу, а звернення і підпис зроблені від руки.



Разом з посланням від королеви Великої Британії запорізький школяр отримав також кілька інформаційних лифлетів з Букингемського палацу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-річнний запорізький школяротримав лист від королеви Великої Британіїу відповідь на прохання розповісти про життя у Букингемському палаці.Як розповів Укрінформу сам Савелій, він давно цікавився культурою Британії, пише Новое время . Хлопець багато читав про королеву, але відповідей на всі питання, які його цікавили, отримати не міг, тому й надіслав листа королеві."Я давно цікавився культурою Великої Британії: англійськими казками і легендами про короля Артура, лицарів Круглого столу і чарівника Мерліна, вивчав географію цієї острівної держави, Букингемський палац, багато читав про англійську королеву, намагався уявити собі її життя. І одного разу вирішив написати Єлизаветі II - запитати, чи почувається вона по-справжньому королевою у своїх королівських палатах, який з шести тронів у неї найулюбленіший, чи вірить вона, що чарівник Мерлін існував тощо", - сказав Савелій.За його словами, через деякий час після відправлення листа він отримав від королеви Великої Британії офіційну відповідь: лист, підготовлений за дорученням Єлизавети II її фрейліною, - подяка королеви за лист, справжній інтерес до королівської родини та англійської культури. Сам лист, за його словами, надрукований на королівському папері кольору слонової кістки з гербом Букингемського палацу, а звернення і підпис зроблені від руки.Разом з посланням від королеви Великої Британії запорізький школяр отримав також кілька інформаційних лифлетів з Букингемського палацу.

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