У Нововолинську - флешмоб проти підвищення вартості проїзду в маршрутках

У Нововолинську пропонують 12 березня влаштувати флешмоб проти підвищення вартості проїзду в маршрутках.Про це мешканці міста пишуть в Facebook."Ну що, нововолинці, готові до підняття плати за проїзд з завтрашнього дня в 4 гривні??? Я пропоную, по можливості, зовсім відмовитись від маршруток, тим більше погода для цього сприятлива"."Якість послуг все-одно не зміниться, а тому ми маємо самі вирішувати, а не зграя депутатів і мер господарник, які в маршрутці ніколи не їздять!" - описує ідею користувач Роман Панасюк.