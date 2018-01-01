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У Нововолинську - флешмоб проти підвищення вартості проїзду в маршрутках

У Нововолинську - флешмоб проти підвищення вартості проїзду в маршрутках
У Нововолинську пропонують 12 березня влаштувати флешмоб проти підвищення вартості проїзду в маршрутках.

Про це мешканці міста пишуть в Facebook.

"Ну що, нововолинці, готові до підняття плати за проїзд з завтрашнього дня в 4 гривні??? Я пропоную, по можливості, зовсім відмовитись від маршруток, тим більше погода для цього сприятлива".

"Якість послуг все-одно не зміниться, а тому ми маємо самі вирішувати, а не зграя депутатів і мер господарник, які в маршрутці ніколи не їздять!" - описує ідею користувач Роман Панасюк.

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Теги: громадський транспорт, проблема, ціна, Нововолинськ, варте уваги
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