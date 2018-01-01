У Нововолинську - флешмоб проти підвищення вартості проїзду в маршрутках
Сьогодні, 08:25
У Нововолинську пропонують 12 березня влаштувати флешмоб проти підвищення вартості проїзду в маршрутках.
Про це мешканці міста пишуть в Facebook.
"Ну що, нововолинці, готові до підняття плати за проїзд з завтрашнього дня в 4 гривні??? Я пропоную, по можливості, зовсім відмовитись від маршруток, тим більше погода для цього сприятлива".
"Якість послуг все-одно не зміниться, а тому ми маємо самі вирішувати, а не зграя депутатів і мер господарник, які в маршрутці ніколи не їздять!" - описує ідею користувач Роман Панасюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це мешканці міста пишуть в Facebook.
"Ну що, нововолинці, готові до підняття плати за проїзд з завтрашнього дня в 4 гривні??? Я пропоную, по можливості, зовсім відмовитись від маршруток, тим більше погода для цього сприятлива".
"Якість послуг все-одно не зміниться, а тому ми маємо самі вирішувати, а не зграя депутатів і мер господарник, які в маршрутці ніколи не їздять!" - описує ідею користувач Роман Панасюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 12 березня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку повернули загублений гаманець з грішми
Сьогодні, 08:51
У Нововолинську - флешмоб проти підвищення вартості проїзду в маршрутках
Сьогодні, 08:25
Особливості ремонту по-шацьки: провулок «плаває» у грязюці
Сьогодні, 07:15
Медіа