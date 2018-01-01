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Курс валют у Луцьку на 12 березня

Курс валют у Луцьку на 12 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,033, а продаж - 26,443.

Євро при купівлі становить - 32,128, при продажу - 32,906.

Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,474.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,420, продаж - 7,925.

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Теги: курс, валюта
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