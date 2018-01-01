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Мама Настусі Абрамчук просить про допомогу. ВІДЕО

Мама Настусі Абрамчук просить про допомогу. ВІДЕО
Мама Настусі Абрамчук записала відео звернення із проханням про допомогу.

Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.

«Всього 2 хвилини відео – це її ціла битва за життя дитини... Це її перевернуте життя... ЦЕ –ВІРА, НАДІЯ І ЛЮБОВ...» – йдеться в коментарі до ролика.

Картка для перерахування коштів: Абрамчук Сергій 4149 4996 4811 1977


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Теги: Настуся Абрамчук, збір коштів, благодійність, варте уваги
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