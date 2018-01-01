Мама Настусі Абрамчук просить про допомогу. ВІДЕО

Настусі Абрамчук записала відео звернення із проханням про допомогу.



Про це йдеться на сторінці



«Всього 2 хвилини відео – це її ціла битва за життя дитини... Це її перевернуте життя... ЦЕ –ВІРА, НАДІЯ І ЛЮБОВ...» – йдеться в коментарі до ролика.



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