Мама Настусі Абрамчук просить про допомогу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:06
Мама Настусі Абрамчук записала відео звернення із проханням про допомогу.
Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.
«Всього 2 хвилини відео – це її ціла битва за життя дитини... Це її перевернуте життя... ЦЕ –ВІРА, НАДІЯ І ЛЮБОВ...» – йдеться в коментарі до ролика.
Картка для перерахування коштів: Абрамчук Сергій 4149 4996 4811 1977
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Про це йдеться на сторінці Настуся Абрамчук БИТВА ЗА ЖИТТЯ у Facebook.
«Всього 2 хвилини відео – це її ціла битва за життя дитини... Це її перевернуте життя... ЦЕ –ВІРА, НАДІЯ І ЛЮБОВ...» – йдеться в коментарі до ролика.
Картка для перерахування коштів: Абрамчук Сергій 4149 4996 4811 1977
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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