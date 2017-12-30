вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Карпатах знайшли 13 туристів, які загубились у горах

У Карпатах знайшли 13 туристів, які загубились у горах
Прикарпатські рятувальники за 11 березня знайшли 13 туристів, які загубилися в горах. Більшість - група мандрівників зі Львова. У горах вони блукали понад 5 годин.

Про це йдеться в повідомленні ТСН.

Ще один врятований - 28-річний киянин - загубився на п'ять днів. Ще 7 березня він вирушив на гору Піп Іван і заблукав. Дві ночі чоловік спав у ямі, яку сам викопав під деревом. Потім він вирішив спуститися в долину, дорогою зупинився у напіврозваленій хаті вівчарів. Там знайшов трішки вівсянки - це була єдина його їжа. Родичі забили на сполох на третю добу, бо чоловік уже мав повернутися додому. На пошуки  кинулися два десятки рятувальників. Мандрівника знайшли, він перебуває у лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Карпати, туристи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кругом болото: показали як «живе» військовий полігон на Миколаївщині. ФОТО
Сьогодні, 09:38
На Волині прикордонники затримали контрабанду сиру на 55 тисяч
Сьогодні, 09:27
У Карпатах знайшли 13 туристів, які загубились у горах
Сьогодні, 09:10
Мама Настусі Абрамчук просить про допомогу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 12 березня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Двоє туристів з Луцька заблукали в Карпатах Двоє туристів з Луцька заблукали в Карпатах
30 грудень, 2017, 10:33
Західну Україну вважають найкращим місцем для відпочинку - опитування Західну Україну вважають найкращим місцем для відпочинку - опитування
23 серпень, 2016, 23:27
Туристи не квапляться до Луцького замку Туристи не квапляться до Луцького замку
02 березень, 00:46
Зірка кіно зніматиметься в Карпатах Зірка кіно зніматиметься в Карпатах
25 лютий, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Інвестор» подарує мешканцям ЖК «Юпітер» ексклюзивні лампи. ФОТО*
Сьогодні, 10:24
 0
Розповіли, скільки реклами з'явилося у Луцьку минулого року
Сьогодні, 10:22
 0
Громада з Волині звинуватила «1+1» у підтасовці результатів на шоу
Сьогодні, 10:02
 0
На Волині прикордонники виявили контрабанду в потязі з рудою
Сьогодні, 10:01
 0
Коли депутатство від «УКРОПу» не допомагає. Як з ЛНТУ «витягують» майже 2,3 мільйона гривень
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8