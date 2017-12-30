У Карпатах знайшли 13 туристів, які загубились у горах
Сьогодні, 09:10
Прикарпатські рятувальники за 11 березня знайшли 13 туристів, які загубилися в горах. Більшість - група мандрівників зі Львова. У горах вони блукали понад 5 годин.
Про це йдеться в повідомленні ТСН.
Ще один врятований - 28-річний киянин - загубився на п'ять днів. Ще 7 березня він вирушив на гору Піп Іван і заблукав. Дві ночі чоловік спав у ямі, яку сам викопав під деревом. Потім він вирішив спуститися в долину, дорогою зупинився у напіврозваленій хаті вівчарів. Там знайшов трішки вівсянки - це була єдина його їжа. Родичі забили на сполох на третю добу, бо чоловік уже мав повернутися додому. На пошуки кинулися два десятки рятувальників. Мандрівника знайшли, він перебуває у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в повідомленні ТСН.
Ще один врятований - 28-річний киянин - загубився на п'ять днів. Ще 7 березня він вирушив на гору Піп Іван і заблукав. Дві ночі чоловік спав у ямі, яку сам викопав під деревом. Потім він вирішив спуститися в долину, дорогою зупинився у напіврозваленій хаті вівчарів. Там знайшов трішки вівсянки - це була єдина його їжа. Родичі забили на сполох на третю добу, бо чоловік уже мав повернутися додому. На пошуки кинулися два десятки рятувальників. Мандрівника знайшли, він перебуває у лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині прикордонники затримали контрабанду сиру на 55 тисяч
Сьогодні, 09:27
У Карпатах знайшли 13 туристів, які загубились у горах
Сьогодні, 09:10
Мама Настусі Абрамчук просить про допомогу. ВІДЕО
Сьогодні, 09:06
Курс валют у Луцьку на 12 березня
Сьогодні, 09:00
Медіа