У Карпатах знайшли 13 туристів, які загубились у горах





Про це йдеться в повідомленні



Ще один врятований - 28-річний киянин - загубився на п'ять днів. Ще 7 березня він вирушив на гору Піп Іван і заблукав. Дві ночі чоловік спав у ямі, яку сам викопав під деревом. Потім він вирішив спуститися в долину, дорогою зупинився у напіврозваленій хаті вівчарів. Там знайшов трішки вівсянки - це була єдина його їжа. Родичі забили на сполох на третю добу, бо чоловік уже мав повернутися додому. На пошуки кинулися два десятки рятувальників. Мандрівника знайшли, він перебуває у лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикарпатські рятувальники за 11 березня знайшли 13 туристів, які загубилися в горах. Більшість - група мандрівників зі Львова. У горах вони блукали понад 5 годин.Про це йдеться в повідомленні ТСН. Ще один врятований - 28-річний киянин - загубився на п'ять днів. Ще 7 березня він вирушив на гору Піп Іван і заблукав. Дві ночі чоловік спав у ямі, яку сам викопав під деревом. Потім він вирішив спуститися в долину, дорогою зупинився у напіврозваленій хаті вівчарів. Там знайшов трішки вівсянки - це була єдина його їжа. Родичі забили на сполох на третю добу, бо чоловік уже мав повернутися додому. На пошуки кинулися два десятки рятувальників. Мандрівника знайшли, він перебуває у лікарні.

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