На Волині прикордонники затримали контрабанду сиру на 55 тисяч
Сьогодні, 09:27
На українсько-польському кордоні правоохоронці виявили контрабандну партію сиру на суму 55 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Під час перевірки мікроавтобуса «Renault» української реєстрації співробітники прикордонного відомства спільно з працівниками фіскальної служби виявили 175 кілограмів твердого сиру загальною вартістю 55 тисяч гривень. Українка, яка слідувала до України через пункт пропуску «Устилуг», намагалась приховати товар у ніші над сидінням водія та за задніми сидіннями.
Знайдений товар вилучено представниками фіскальної служби.
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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Під час перевірки мікроавтобуса «Renault» української реєстрації співробітники прикордонного відомства спільно з працівниками фіскальної служби виявили 175 кілограмів твердого сиру загальною вартістю 55 тисяч гривень. Українка, яка слідувала до України через пункт пропуску «Устилуг», намагалась приховати товар у ніші над сидінням водія та за задніми сидіннями.
Знайдений товар вилучено представниками фіскальної служби.
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