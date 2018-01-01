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На Волині прикордонники затримали контрабанду сиру на 55 тисяч

На Волині прикордонники затримали контрабанду сиру на 55 тисяч
На українсько-польському кордоні правоохоронці виявили контрабандну партію сиру на суму 55 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Під час перевірки мікроавтобуса «Renault» української реєстрації співробітники прикордонного відомства спільно з працівниками фіскальної служби виявили 175 кілограмів твердого сиру загальною вартістю 55 тисяч гривень. Українка, яка слідувала до України через пункт пропуску «Устилуг», намагалась приховати товар у ніші над сидінням водія та за задніми сидіннями.

Знайдений товар вилучено представниками фіскальної служби.

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Теги: контрабанда, кордон, прикордонники
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