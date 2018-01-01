На Волині прикордонники затримали контрабанду сиру на 55 тисяч





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Під час перевірки мікроавтобуса «Renault» української реєстрації співробітники прикордонного відомства спільно з працівниками фіскальної служби виявили 175 кілограмів твердого сиру загальною вартістю 55 тисяч гривень. Українка, яка слідувала до України через пункт пропуску «Устилуг», намагалась приховати товар у ніші над сидінням водія та за задніми сидіннями.



Знайдений товар вилучено представниками фіскальної служби.



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