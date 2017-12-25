Кругом болото: показали як «живе» військовий полігон на Миколаївщині. ФОТО





Внаслідок танення снігу більшість наметів на полігоні були підтоплені, - інформує



Військове командування, коментуючи такі повідомлення, пояснило, що «умови дійсно важкі, але не критичні».



Зокрема, військова Юлія Матвієнко оприлюднила у Facebook фото, на яких помітно, що територія, на якій розташований полігон, підтоплена і не придатна для пересування.





Згодом Матвієнко оприлюднила ще кілька світлин, які їй передали військові, що дислокуються на «Широкому лані».



За її словами, після появи фото в мережі генерали намагались з'ясувати, хто з військових оприлюднив їх та перевіряли документи.



10 березня з'явилось повідомлення оперативного командування «Південь», у якому йшлося, що причиною погіршення побутових умов у наметовому містечку на полігоні стали надмірні опади.



Зазначалось, що незручності «оперативно виправлені в найкоротший термін». «Відновлено функціонування дренажної системи та продовжується підтримання у належному стані іншої інфраструктури табору», — йдеться у повідомленні.



У Facebook 56-ї окремої мотопіхотної бригади 11 березня повідомили, що умови на полігоні «дійсно тяжкі, але не критичні».



«Так, умови дійсно тяжкі, але не критичні. Цьому сприяють погодні умові, які застали нас під час навчань. Та військовослужбовці самостійно навели лад, зробивши доріжки для проходу зі щебеню, душові», — розповіли у бригаді.







Нагадаємо, у лютому 2016 року 46 бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебували на полігоні «Широкий лан», вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на погані умови перебування.



Міністр оборони Степан Полторак тоді підписав наказ про притягнення до відповідальності винних у ситуації з 53-ю бригадою.



24 лютого Миколаївський районний суд визнав винними у недбалому ставленні до служби начальника штабу — першого заступника командира батальйону 53-ї окремої механізованої бригади і заступника командира цього ж батальйону з тилу.



У березні минулого року повідомлялось, що на полігоні «Широкий Лан» почали будівництво військового містечка за 370 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військові та волонтери повідомили про погіршення умов для життя на військовому полігоні «Широкий лан», що на Миколаївщині.Внаслідок танення снігу більшість наметів на полігоні були підтоплені, - інформує Громадське Військове командування, коментуючи такі повідомлення, пояснило, що «умови дійсно важкі, але не критичні».Зокрема, військоваоприлюднила у Facebook фото, на яких помітно, що територія, на якій розташований полігон, підтоплена і не придатна для пересування.Згодом Матвієнко оприлюднила ще кілька світлин, які їй передали військові, що дислокуються на «Широкому лані».За її словами, після появи фото в мережі генерали намагались з'ясувати, хто з військових оприлюднив їх та перевіряли документи.10 березня з'явилось повідомлення оперативного командування «Південь», у якому йшлося, що причиною погіршення побутових умов у наметовому містечку на полігоні стали надмірні опади.Зазначалось, що незручності «оперативно виправлені в найкоротший термін». «Відновлено функціонування дренажної системи та продовжується підтримання у належному стані іншої інфраструктури табору», — йдеться у повідомленні.У Facebook 56-ї окремої мотопіхотної бригади 11 березня повідомили, що умови на полігоні «дійсно тяжкі, але не критичні».«Так, умови дійсно тяжкі, але не критичні. Цьому сприяють погодні умові, які застали нас під час навчань. Та військовослужбовці самостійно навели лад, зробивши доріжки для проходу зі щебеню, душові», — розповіли у бригаді.Нагадаємо, у лютому 2016 року 46 бійців 53-ї окремої механізованої бригади, які перебували на полігоні «Широкий лан», вирушили пішки до Миколаєва, щоб поскаржитися військовому прокурору на погані умови перебування.Міністр оборони Степан Полторак тоді підписав наказ про притягнення до відповідальності винних у ситуації з 53-ю бригадою.24 лютого Миколаївський районний суд визнав винними у недбалому ставленні до служби начальника штабу — першого заступника командира батальйону 53-ї окремої механізованої бригади і заступника командира цього ж батальйону з тилу.У березні минулого року повідомлялось, що на полігоні «Широкий Лан» почали будівництво військового містечка за 370 млн.

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