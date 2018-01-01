На Волині прикордонники виявили контрабанду в потязі з рудою





Про це повідомляє



Знахідку виявили у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині.



Контрабандні сигарети прикордонники знайшли у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща. Загалом охоронці кордону вилучили 34 ящика цигарок, а це 17 тисяч пачок. Акцизних марок на сигаретах не було.



Вилучений товар буде передано працівникам фіскальної служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині прикордонники затримали контрабандистів, котрі перевозили сигарети у вагонах з рудою.Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.Знахідку виявили у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині.Контрабандні сигарети прикордонники знайшли у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща. Загалом охоронці кордону вилучили 34 ящика цигарок, а це 17 тисяч пачок. Акцизних марок на сигаретах не було.Вилучений товар буде передано працівникам фіскальної служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію