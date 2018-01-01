На Волині прикордонники виявили контрабанду в потязі з рудою
Сьогодні, 10:01
На Волині прикордонники затримали контрабандистів, котрі перевозили сигарети у вагонах з рудою.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Знахідку виявили у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині.
Контрабандні сигарети прикордонники знайшли у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща. Загалом охоронці кордону вилучили 34 ящика цигарок, а це 17 тисяч пачок. Акцизних марок на сигаретах не було.
Вилучений товар буде передано працівникам фіскальної служби.
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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Знахідку виявили у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині.
Контрабандні сигарети прикордонники знайшли у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща. Загалом охоронці кордону вилучили 34 ящика цигарок, а це 17 тисяч пачок. Акцизних марок на сигаретах не було.
Вилучений товар буде передано працівникам фіскальної служби.
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