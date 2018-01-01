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На Волині прикордонники виявили контрабанду в потязі з рудою

На Волині прикордонники виявили контрабанду в потязі з рудою
На Волині прикордонники затримали контрабандистів, котрі перевозили сигарети у вагонах з рудою.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Знахідку виявили у залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині.

Контрабандні сигарети прикордонники знайшли у трьох вагонах з рудою потяга, який прямував до Республіки Польща. Загалом охоронці кордону вилучили 34 ящика цигарок, а це 17 тисяч пачок. Акцизних марок на сигаретах не було.

Вилучений товар буде передано працівникам фіскальної служби.


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Теги: прикордонники, кордон, контрабанда
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