ПриватБанк визнано найприбутковішим українським банком*
Сьогодні, 03:12
За підсумками січня 2018 року найбільший показник прибутку зафіксовано у ПриватБанку - 1,105 мільярда гривень.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
За даними регулятора, в цілому прибуток банківської системи за січень склав 1,344 мільярда гривень.
Згідно з наведеними даними, всього в січні 68 працюючих в Україні банків отримали прибуток на загальну суму 3,012 мільярда гривень. У той же час 16 банків завершили січень зі збитками, загальна сума яких склала 1,668 мільярда гривень. Зокрема найбільший збиток отримали Укрексімбанк (455 мільйонів гривень), Укрсоцбанк (445,8 мільйона гривень) і неплатоспроможний банк "Фінансова ініціатива" (349,5 мільйона гривень).
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Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
За даними регулятора, в цілому прибуток банківської системи за січень склав 1,344 мільярда гривень.
Згідно з наведеними даними, всього в січні 68 працюючих в Україні банків отримали прибуток на загальну суму 3,012 мільярда гривень. У той же час 16 банків завершили січень зі збитками, загальна сума яких склала 1,668 мільярда гривень. Зокрема найбільший збиток отримали Укрексімбанк (455 мільйонів гривень), Укрсоцбанк (445,8 мільйона гривень) і неплатоспроможний банк "Фінансова ініціатива" (349,5 мільйона гривень).
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