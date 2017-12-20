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ПриватБанк визнано найприбутковішим українським банком*

ПриватБанк визнано найприбутковішим українським банком*
За підсумками січня 2018 року найбільший показник прибутку зафіксовано у ПриватБанку - 1,105 мільярда гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними регулятора, в цілому прибуток банківської системи за січень склав 1,344 мільярда гривень.

Згідно з наведеними даними, всього в січні 68 працюючих в Україні банків отримали прибуток на загальну суму 3,012 мільярда гривень. У той же час 16 банків завершили січень зі збитками, загальна сума яких склала 1,668 мільярда гривень. Зокрема найбільший збиток отримали Укрексімбанк (455 мільйонів гривень), Укрсоцбанк (445,8 мільйона гривень) і неплатоспроможний банк "Фінансова ініціатива" (349,5 мільйона гривень).

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Теги: ПриватБанк, прибуток
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