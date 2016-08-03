Розповіли, скільки реклами з'явилося у Луцьку минулого року

Протягом 2017 року управління розвитку підприємництва та реклами видало 61 новий дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.Про це йдеться у звіті про роботу управління за 2017 рік, який озвучили під час засідання профільної комісії 12 березня.Начальниця управліннярозповіла, що минулоріч управління вдало 61 дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Окрім того, переоформили 30 дозволів, продовжили 107.Однак, траплялися й випадки відмови – це відбувалося, якщо пропонована зовнішня реклама не вписувалася у концепцію, яку наразі реалізовують у місці. Таким чином, 35 охочих отримали відмову від управління, а ще у 24 випадках на розміщення зовнішньої реклами не схвалили інші органи, які погоджують розміщеня засобу зовнішньої реклами.